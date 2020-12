Solskjær støtter Cavani – venter mye av ham mot PSG

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær forsvarer Edinson Cavani, som risikerer straff for å ha brukt et uttrykk som i manges øyne er rasistisk.

Uruguayaneren kommenterte en melding fra en supporter med «Gracias, negrito». Ordet «negrito» kan oppfattes som et nedsettende uttrykk om personer med mørk hudfarge, og Englands fotballforbund (FA) har avkrevd ham en forklaring.

– Han mente overhodet ikke noe negativt med det, men vi har forklart ham hvordan det oppfattes, og FA har bedt ham om å forklare. Selvsagt vil han samarbeide med dem, og vi kommer til å støtte ham, sa Solskjær tirsdag.

– Jeg mener at dette er en av de uheldige situasjonene hvor han akkurat har kommet til dette landet og bruker et uttrykk som i Uruguay har helt andre overtoner enn det har her.

Solskjær sier at Cavani tross oppstyret er kampklar til onsdagens mesterligaoppgjør mot gamleklubben Paris Saint-Germain.

