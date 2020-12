Solskjær strålte etter derbyseieren, men én ting irriterte ham: - Sjokkerende

Ole Gunnar Solskjær snakket om irritasjon i TV-intervjuet etter målfesten mot Leeds United.

De norske Manchester United-manageren hadde all grunn til å være fornøyd etter at laget hans vant imponerende 6-2 hjemme mot rival Leeds United søndag kveld.

Seieren gjør at United rykker opp på tabellen og nå har tonen endret seg blant en rekke eksperter som tror de røde djevlene kan utfordre Liverpool i kampen om seriegullet.

I søndagens oppgjør overrasket Solskjær noe da han valgte å starte med den hurtige waliseren Daniel James. 23-åringen hadde fra før av kun startet tre kamper i Premier League denne sesongen, men spilte en sentral figur da United overbeviste mot Leeds.

Irriterte Solskjær

Waliseren kunne blant annet notere seg for en scoring da United gikk opp til 5-1 i det 66. minutt av søndagens oppgjør.

23-åringen kunne også notere seg for et gult kort for filming 52 minutter ut etter en duell med Liam Cooper.

Reprisen viste imidlertid at det var kontakt mellom de to spillerne og manager Solskjær klarte ikke la være å snakke om situasjonen etter kampen - det til tross for at laget hans akkurat hadde vunnet mot en av deres, historisk sett, store rivaler.

- For meg så er det enten straffe eller et frispark for Daniel, men han får et gult kort for filming. Det er sjokkerende dømming, sier Solskjær til Sky Sports.

Nordmannen fortsatte kritikken på pressekonferansen etter kampen.

- Han har nesten fått et rykte på seg for å filme, men hurtigheten hans er utrolig. Hvis Copper snur seg for å følge ham, så er Dan allerede forbi ham, sier Solskjær som igjen er oppgitt over at dommeren ikke dømte frispark.

Tittelutfordrer?



Solskjær hadde imidlertid mest å glede seg over søndag kveld.

Laget hans imponerte virkelig fra start og ledet oppgjøret mot Leeds 2-0 allerede etter tre minutter.

Tidligere United-spiller Roy Keane er blant dem som har vært kritiske til Solskjærs lag denne sesongen, men Keane som fulgte kampen som ekspert for Sky Sports, gleder seg over at laget nå motbeviser ham.

Den tidligere United-kapteinen mener Manchester United kan være i stand til å kjempe om ligatrofeet denne sesongen - selv om han ser på Liverpool som favoritter.

- De har vunnet kampen og det er alt man kan be om. United er i en strålende posisjon med tanke på hvor sent de kom ut av startblokkene. Hvis United kan få ting i orden på hjemmebane, så ser jeg ingen grunn til at de ikke kan bli værende helt der oppe. Jeg tror at Liverpool fortsatt er best, men det er ingen grunn til at United ikke bør tenke at de kan legge press på Liverpool, sier Keane.

Solskjær: - Vi er ikke halvveis



Uniteds tittelsjanser ble også et tema på pressekonferansen etter oppgjøret mot Leeds, men Solskjær var ikke interessert i å snakke for mye om det nå.

- Vi er bare 13 kamper inn i sesongen. Vi er ikke halvveis engang, sier Solskjær.

United-manageren er tydelig på at laget hans fortsatt har mye å jobbe med.

- Vi holder på å bli dyktigere, sterkere og i bedre form, men det er fortsatt noen ting til som må på plass, forteller Solskjær.

- La oss snakke om tittelen litt senere. Akkurat nå er ikke ligaposisjonen engang noe vi ser på, sier nordmannen.

Men dersom Solskjær ser på tabellen, så vil han legge merke til at laget hans rykker opp til en 3. plass i Premier League etter søndagens seier mot Leeds. Dersom United vinner hengekampen mot Burnley vil de kun være to poeng bak serieleder Liverpool.

