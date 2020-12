Nordmannen jakter sitt første trofé som manager i Manchester United.

Onsdag kveld klokken 21.00 får Everton besøk av Manchester United til dyst i kvartfinale i Carabao Cup.

Solskjær er ventet å gjøre flere endringer på laget som vant 6-2 over Leeds i helga, selv om han i forkant av Everton-kampen melder om et lag som jakter triumfer, også i den engelske ligacupen.

Les også: Ekspert med klar tale etter spekulasjoner om Salah: - Han er kynisk

Solskjær: - Det eneste som gjelder

- Vi ønsker å forbedre oss og det forventes at vi vinner titler, sier Solskjær, gjengitt av BBC Sport.

- For å forbedre oss fra fjorårssesongen så må vi nå finalen - og når man kommer der, så er det eneste som gjelder å løfte pokalen.

Faktisk har ikke rødtrøyene fra Manchester løftet en stor pokal siden Europa League-triumfen på Friends Arena i Stockholm, 24. mai 2017.

Det ønsker Solskjær å gjøre noe med.

- Det er veldig viktig at vi prøver å få hendene våres på et trofé. Vi har ikke vunnet de siste to eller tre årene nå, så det er viktig.

- Vi er desperate etter å få hendene på et trofé. Disse spillerne er desperate etter å lære hvordan man vinner, fortsetter nordmannen.

Ancelotti: - Det er en flott mulighet

Uniteds motstander, Everton, har ikke vunnet en stor tittel siden triumfen i FA-cupen i 1994-95-sesongen. Det vil gjerne deres manager Carlo Ancelotti gjøre noe med, og er klar over at en finale i Carabao Cup nå er innenfor rekkevidde.

- Vi legger stor vekt på denne turneringen, sier Ancelotti.

Les også: Gary Neville: - Bisart å se hvor Manchester United ligger på tabellen

- Everton har aldri vunnet den, og vi er to kamper fra finalen, så det hadde vært fantastisk å spille en finale om det er mulig. Det er en flott mulighet, fortsetter italieneren.

Kampen kan du følge direkte i Nettavisens livesystem.

Reklame Så enkelt kan du sende blomster på døren