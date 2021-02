Solskjær vil straffe nettrollene

På dagens pressekonferanse foran søndagens kamp mot West Brom grep Solskjær muligheten til å snakke nettrollene som har vært i vinden den siste tiden.

– Med all den rasismehetsen den siste tiden er det for meg såre enkelt. Hvis du ikke kan gi bevis for hvem du er, bør du heller ikke få opprette en konto i sosiale medier. Samtidig vil være mye enklere å straffe disse nettrollene som ikke har noe bedre å gjøre, sa Solskjær på pressekonferansen fredag.

Solskjærs United har kun vunnet én av de fire siste Premier League-kampene. Nå står West Brom for tur søndag ettermiddag.

– Søndagens kamp blir en stor og viktig kamp. For hver kamp vi ikke tar med oss tre poeng blir gapet opp til laget foran (Manchester City) større, sa Solskjær.

Manchester United ligger fem poeng bak City med én kamp mer spilt.

