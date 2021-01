Ole Gunnar Solskjærs håp og framganger synliggjort gjennom trofeer er som den gode gamle dansen. To skritt fram og ett tilbake.

MAN UTD - MAN CITY 0-2:

PEP GUARDIOLA HAR taket på det, Ole Gunnar Solskjær har det ikke. Semifinaler i ligacupen er spanjolens spesialitet. Semifinaler som sådan er Ole Gunnar Solskjærs mareritt.

Det handler om mye, der taktisk genialitet alltid går hånd i hånd med Pep Guardiolas navn.

For Ole Gunnar Solskjær handler det om at bra ikke er godt nok mot de beste.

MED SEIER OG ligacupfinale i april ville Ole Gunnar Solskjær hatt en femti prosent sjanse til å vinne sitt første trofé som manager på Old Trafford. Sånn blir det ikke, ikke denne gangen heller. Det ble som i fjor, enda en tapt semifinale, den fjerde av fire på tolv måneder.

Der Manchester United er nå, desperate etter den første pokalen siden Europa League 2017, er tapet for naboen det verste som kunne skje. Selv tre poeng mot Burnley 12. januar vil ikke hjelpe stort på denne nedturen.

OLE GUNNAR SOLSKJÆR hadde tapt en av seks kamper (3-2-1) mot Pep Guardiolas Manchester City før denne kampen. Også den kampen ble spilt på Old Trafford og handlet om ligacupfinalen på Wembley.

Nå har han tapt to av sju og må se en ny finale på TV. For en som var med på glansperioden under Sir Alex Ferguson, der andreplasser ble sett på som den første taperplassen, er det en bitter pille å svelge.

NÅR DEN UTSATTE seriepremieren spilles i neste uke kan Manchester United passere Liverpool og innta toppen av Premier League for første gang siden 9. september 2017. Det betyr ingenting nå. Selv om 0-2 for City er en massiv nedtur er det likevel der fokuset må ligge. Ikke nødvendigvis fordi muligheten til å vinne Premier League i mai blir så veldig mye bedre med tre poeng mot Burnley, det vil fortsatt være januar og 63 poeng igjen å spille om.

Utelukkende fordi tabellen, uavhengig av enda et semifinaletap, er beviset på den framgangen kritikerne ikke er villige til å innrømme Ole Gunnar Solskjær.

FØR I VERDEN, da Manchester United var laget å slå, brukte gjerne Sir Alex Ferguson den minste av cupene til å spille inn sine neste menn. Selv om skotten også løftet ligacuptrofeene med store smil, forteller det litt om hvorfor han bare vant fire av dem på 26 år i klubben.

Ikke sånn å forstå at han ikke talte dem med i regnskapet som endte med 38 trofeer når vi tar med stort og smått - de var bare ikke like store som de 13 seriemesterskapene, de to Champions League- triumfene, de fem FA-cupene og den ene europeiske cupvinnercupen som startet festen i 1991.

Sju år og fire managere etter mesterens avgang, der FA-cupen 2016, ligacupen og Europa League 2017 er triumfene post Ferguson, synes alle trofeer å være like viktige.

PÅ VEIEN TIL fjorårets semifinale i FA-cupen snakket Ole Gunnar Solskjær om smerten han føler når pokaler deles ut uten Manchester Uniteds tilstedeværelse. Alle som var involvert i United på 90-tallet føler det sikkert sånn. Men selv om det gjorde vondt denne kvelden, og selv om han helt sikkert vil ha de samme følelsene 25. april, er United nærmere nå enn for et år siden.

Manchester United har tatt store steg det siste året. Når kritikerne kvesser sine kniver og trekker de store negative linjene, er det mest ulv, ulv.

PROBLEMET ER AT det ikke ser sånn ut når det kommer til semifinaler. Da kommer steget tilbake. Akkurat nå føles sikkert det som et helvete, det var jo muligheter der selv om to baklengsmål på dødball er for dårlig - det ble jo ikke spilt en dårlig kamp. Men som Churchill sa den gangen helvete virkelig var løs på de britiske øyer, «If you are going through hell, keep going».

Ole Gunnar Solskjær har ristet av seg tapte semifinaler før.

Han vil gjøre det igjen.

