Solskjærs menn videre i FA-cupen. Men eksperten var nådeløs mot én United-profil: - Virker som han har drukket

Manchester United slet lenge med å bryte gjennom forsvaret til West Ham, før Scott McTominay til slutt ble helten for hjemmelaget.

MANCHESTER UNITED - WEST HAM 1-0 e.e.o:

Manchester United måtte ut i ekstraomganger i tirsdagens FA-cupkamp mot West Ham, etter at det sto målløst mellom de to lagene etter to omganger.

Ole Gunnar Solskjærs menn måtte ventet til seks minutter inn i første ekstraomgang, før de endelig kunne juble for scoring. Innbytter Scott McTominay fikk ballen på rundt ti meters hold etter godt angrepsspill og han klinket inn 10-målet.

Djordjic: - Virker som han har drukket

Flere scoringer ble det ikke i en kamp som var preget at at gjestene fra London la seg kompakt og lavt gjennom store deler av kampen, noe som gjorde at United lenge slet med å bryte igjennom. I Viasport-studio var den tidligere Manchester United-spilleren Bojan Djordjic blant gjestene og han var spesielt misfornøyd med én spiller hos United. Han mente Fred var grunnen til at United slet med å skape sjanser.

- Jeg synes at når man møter lag som forsvarer seg veldig lavt, så har det ikke så mye for seg å spille med Nemanja Matic og Fred. Når Fred spiller med Matic, så blir han playmaker og han er veldig begrenset i det spillet. Kreativiteten savnes enormt og da blir det veldig vanskelig å finne spillere i mellomrommet, sa han i pausen.

- Mot lag som forsvarer seg lavt, slik West Ham gjør, da behøver du kreative spillere og spiller du i den rollen Fred gjør, forventes det ikke bare at du skal forsvare deg bra og plassere deg riktig. Det virker som han har drukket litt for mye Caipirinha (brasiliansk cocktail red.anmerk) før kampen og pasningsspillet har så absolutt ikke vært der. Det holder med en defensiv midtbanespiller, et skjold foran forsvaret, og det her ser alt for dårlig ut. Han er søkende med ball, bruker for mange touch, og det å vende spillet tar for lang tid. Han finner ikke den pasningen som bryter mellom leddene, sa han.

Den svenske eksperten mente videre at Freds nølende spill på midtbanen gjorde arbeidsvilkårene vanskelig for de andre spillerne på midtbanen.

- Da blir det også vanskelig for van De Beek å vite om han skal legge seg lavt eller ta seg inn i boksen med dype løp? Om Solskjær ønsker å bruke Matic videre, så må Bruno Fernandes inn der. Det trengs en spiller av den kvaliteten, som låser opp motstanderen. United har mye ball, men hva gjør de med ballen? Jeg vil se en indreløper som bruker ballen på en mye bedre måte, sa Djordjic videre.

Ogbonna ut med skade

Anthony Martial startet på topp hos Manchester United og etter 12 minutters spill fikk han kampens første store sjanse. Franskmannen ble spilt opp i boksen, men både stopper Angelo Ogbonna og keeper Lukasz Fabianski kastet seg begge inn for å hindre United-spilleren en avslutning og fikk avverget til hjørnespark.

Duellen gikk imidlertid hardt utover Ogbonna. Den viktige West Ham-spilleren måtte etter litt behandling kaste inn håndkleet og forlate banen med skade.

Etter en snau halvtime var Victor Lindelöf nær ved å fikse ledelse til vertene etter en corner. Svenskens heading gikk via Craig Dawson og hadde god retning, men Fabianski i buret var våken og fikk rensket unna nede ved stolpen.

West Ham slet med å skape det helt store framover i første omgang, men rett før pause leverte londonlaget en sjelden farlighet. Aaron Cresswell slo et godt innlegg fra venstre og i boksen Andrej Jarmolenko nær ved å komme på ballen, men det var Harry Maguire som til slutt fikk hodet på ballen og headet unna farlig område.

Dermed sto det målløst på Old Trafford ved pause i en kamp der vertene hadde hatt ballen mye, men slet med å bryte gjennom West Hams kompakte lag.

Ropte på straffe

Etter pause fortsatte Solskjærs menn så skape de største mulighetene. I det 53. minutt fikk Marcus Rashford ballen etter et innlegg fra Mason Greenwood. Fabianski kom raskt ut og avslutningen gikk rett i kroppen på den polske burvokteren.

Utover i omgangen kom imidlertid West Ham bedre med i kampen og spesielt på høyresiden fikk Manchester United problemer ved flere anledninger, uten at det ga tellende resultat for gjestene.

Etter hvert så Solskjær sitt snitt til å gjøre noen bytter og satte blant annet inn Bruno Fernandes for Donny van de Beek, som ikke hadde hatt noen stor kamp.

Mot tampen kom også Edinson Cavani inn for vertene. Mål ble det imidlertid ikke i løpet av ordinær spilletid og kampen gikk til ekstraomganger.

Det bør nevnes at på overtid i andre omgang så ropte West Ham på straffe etter at et innlegg gikk via Aaron Wan-Bissaka. Dommer sa imidlertid nei. TV-bildene viste at det var brystet til United-backen som ble truffet av ballen og ikke hånda. Like etter var Dawson nær ved å avgjøre kampen, men da var Wan-Bissaka på plass og avverget.

I ekstraomgangene var det altså McTominay som ble helten for vertene.

