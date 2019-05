Solskjær scoret i jubileumskampen mot Bayern München

Nordmannen brukte bare tre minutter på å få ballen i mål.

MANCHESTER UNITED - BAYERN MÜNCHEN 5-0:

På dagen 20 år etter at Ole Gunnar Solskjær avgjorde Champions League-finalen mot Bayern München, var duket for legendekamp mellom lagene på Old Trafford. Og nok en gang havnet nordmannen i målprotokollen.

Etter 50 sekunder ble Solskjær byttet inn for Andy Cole, som den siste tiden har slitt med helseproblemer. Tre minutter senere satt ballen i mål for superinnbytteren. Fra kloss hold hadde spissen få problemer med å sette ballen i mål etter forarbeid av Dwight Yorke og Jesper Blomqvist.

Solskjær ble byttet ut igjen like før halvtimen var spilt. Kort tid etter doblet Yorke Manchester Uniteds ledelse til 2-0.

I den andre omgangen la Nicky Butt på til 3-0 . Butt mottok ballen fra Louis Saha, og fra 16 meter trillet han ballen ned i hjørnet. Fem minutter før slutt scoret Saha til 4-0, mens David Beckham satte inn kampens siste scoring. Dermed vant Manchester United 5-0.

Ronny Johnsen spilte også store deler av kampen for Manchester United, mens Henning Berg kom inn for Johnsen de siste ti minuttene.

Kampen på Old Trafford spilles til minne om «The Treble»-triumfen til Manchester United fra 1999. Inntekter fra kampen vil gis til veldedig formål.