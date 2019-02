Solskjær taus om Fellaini-overgang: - Ingenting er bekreftet

Manchester United-manageren snakket om Marouane Fellaini, Anthony Martial og Leicester-kampen på en pressekonferanse.

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United fikk det tøft mot Burnley i midtuken og reddet med nød og neppe uavgjort på Old Trafford.

Søndag venter Leicester på bortebane. Leicester leverte et sterkt resultat da de spilte uavgjort mot ligaleder Liverpool på Anfield onsdag og Claude Puels mannskap kan bli en vanskelig oppgave for Solskjærs menn.

Taus om Fellaini

Fredag formiddag møtte den norske manageren pressen i forkant av oppgjøret på King Power Stadium. Der ble situasjonen rundt Marouane Fellaini raskt et tema. Belgieren skal være på vei til kinesisk fotball.

Solskjær nektet imidlertid å utdype rundt denne overgangen.

- Ingenting er bekreftet, og det er åpenbart at alt jeg snakker med spillerne om, blir mellom oss. Vi har hatt gode diskusjoner.

- Ingenting er klart, og jeg har egentlig ikke mer å si, sa Solskjær.

Ifølge rapporter skal Fellaini være svært nær ved å skrive under for den kinesiske klubben Shandong Luneng Taishan i en avtale verdt rundt 10 millioner pund for United.

Har troen på Martial



Nordmannen hadde litt mer å si om Anthony Martial. Torsdag ble det nemlig klart at franskmannen signerte en ny avtale med United.

Den nye kontrakten strekker seg fram til 2024, samtidig som Premier League-klubben også har en opsjon på å forlenge med ytterligere et år.

- Dette er noe vi er veldig galde for at gikk i orden. Vi har troen på ham og han har et fantastisk talent. Han har hatt både oppturer og nedturer her. Men han har vært toppscorer og han utvikler seg. Han er en ung gutt som flyttet utenlands tidlig, og det er ikke lett, men nå vet han at han skal bli her i tiden framover og jeg har troen på ham, sa 45-åringen om Martial.

Så sent som i fjor sommer ble Martial koblet vekk fra United.

I et intervju publisert på Manchester Uniteds nettside, takket Martial blant andre Solskjær i forbindelse med den nye avtalen.

Solskjær mener United er den perfekte klubben for 23-åringen.

- Jeg har vært her i 15 år, som spiller, trener og manager. Og vet hva en slik klubb kan gjøre for karrieren din. Jeg har vært ærlig med ham om at dette er det beste stedet å være. Jeg har hatt min karriere her, så det er lett å selge inn dette til Anthony, og han vet hva vi er i stand til.

- Jobber med et par spillere

Ifølge Solskjær jobber klubben med å forlenge kontrakten til flere av spillerne. United skal blant annet være i forhandlinger med David De Gea.

- Klubben jobber med å forlenge med et par spillere. Jeg vet ikke hvor langt de har kommet, men det sier noe om klubben at den ønsker å beholde de beste spillerne. Jeg håper det ordner seg, sa nordmannen.

Når det gjelder søndagens kamp borte mot Leicester, ser 45-åringen på den som en stor utfordring.

- De slo Chelsea. Jeg så også kampen mot Liverpool onsdag og de har et lag fullt av energi og fart. De forsvarer seg bra, så de blir vanskelig å bryte ned. Samtidig har de masse fart i angrep, så det blir en utfordring.

Solskjær mener at resultatene i midtukekampene, der Newcastle slo Manchester City, viser hvor jevnt og tett det er i Premier League.

- Det overrasker meg ikke, slikt skjer alltid i Premier League. Alle kan slå alle. Vi dro til Newcastle og vant, og så slår de City. I alle kamper må du være på. Mot Burnley var det en to-tre situasjoner som kostet oss dyrt.

Tror Pogba blir klar



Nordmannen kunne videre fortelle at han tror både Paul Pogba og nevnte Martial blir klare til møtet med Leicester søndag.

Det har vært knyttet noe usikkerhet til om de to profilene skulle bli klare til matchen.

- Forhåpentlig kan begge spille. Jeg tror ikke det er noe galt med Pogba. Anthony skal prøve seg på trening i dag og jeg tror han vil være klar, sier sa på United-sjefen på pressekonferansen fredag.