Solskjærs andre signering i boks, Wan-Bissaka klar for Manchester United

Aaron Wan-Bissaka ble lørdag presentert som Manchester United-spiller. – Han er akkurat den type spiller vi ser etter, sier United-manager Ole Gunnar Solskjær.

21-åringen kommer fra Crystal Palace og har signert en femårskontrakt med United, med opsjon på ytterligere ett år, melder Manchester United på sin hjemmeside.

– Han er en av de beste unge forsvarsspillerne i Premier League. Han har riktig arbeidsmoral, talent og mentalitet til å spille for Manchester United. Han er akkurat den type spiller vi ser etter for å hjelpe oss til å bli bedre, sier Solskjær.

– Aaron er en ung og sulten spiller som ønsker å lære, noe som er viktig i hans alder. Jeg er svært glad for at han har signert og vi gleder oss til å fortsette å utvikle han som spiller, fortsetter den norske manageren.

Wan-Bissaka har lenge vært linket til Manchester United, og forhandlingene har drøyd ut i tid. Men torsdag meldte Sky Sports at spilleren hadde bestått den medisinske testen i Manchester, og lørdag ble overgangen fra Crystal Palace offentliggjort.

Solid lønnsøkning

United opplyser ikke hva de betaler for 21-åringen, men BBC og flere andre britiske medier melder at overgangssummen ligger på 50 millioner pund for høyrebacken, det vil si over en halv milliard norske kroner.

Wan-Bissaka blir med det klubbens femte dyreste spiller. Bare Paul Pogba, Romelu Lukaku, Fred og Angel Di Maria har kostet mer enn 21-åringen.

– Det er en utrolig følelse og en ære å få kalle meg en Manchester United-spiller. Det er bare noe et fåtall spillere har privilegium til å si, sier Wan-Bissaka som får en solid lønnsøkning i sin nye klubb.

Ifølge BBC var Wan-Bissaka den dårligst betalte spilleren i Crystal Palace med 10.000 pund i uka (108.000 kroner). Nå kan han vente seg at bankkontoen blir fylt opp med 80.000 pund ukentlig, det vil si over 860.000 kroner.

– Jeg kan ikke vente med å ta del i spillergruppen. Nå skal jeg ta en kort ferie etter europamesterskapet (U21), også gleder jeg meg til å starte opp trening med manageren og mine nye lagkamerater.

Wan-Bissaka blir Solskjærs andre signering som Manchester United-manager. Tidligere har han hentet den talentfulle vingen Daniel James fra Swansea.

