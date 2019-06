Solskjærs United møter Chelsea i sesongåpningen

Ole Gunnar Solskjærs og Manchester United får en tøff start på neste Premier League-sesong. De møter Chelsea i første serierunde.

Serieoppsettet ble offentliggjort torsdag. Der kom det fram at Manchester United møter Chelsea på Old Trafford i første serierunde.

Deretter venter Wolverhampton borte, Crystal Palace hjemme, Southampton borte, Leicester hjemme og West Ham borte. 28. Det er med andre ord en overkommelig åpning for Solskjær.

28. september er det duket for nok et storoppgjør når Arsenal kommer til «drømmenes teater». 19. oktober kommer erkerival Liverpool på besøk til Old Trafford.

Liverpool først

Liverpool åpner Premier League-sesongen. De spiller hjemme mot Alexander Tettey og Norwich fredag 9. august.

Regjerende mester Manchester City skal til London for å møte West Ham til tidligkamp dagen etter.

Ørjan Nylands Aston Villa får en meget tøff retur til det gjeveste selskap når de åpner borte mot Tottenham til kveldskamp lørdag 10. august.

Arsenal skal til Newcastle for sin første seriekamp. Unai Emerys menn får en tøff åpning med Liverpool borte i runde tre, Tottenham hjemme i runde fire og United borte i runde sju.

Joshua Kings Bournemouth skal spille mot nyopprykkede Sheffield United. Mohamed Elyounoussi og hans Southampton møter Burnley borte.

Vinterpause

I alt 380 kamper skal spilles før siste serierunde 17. mai.

Premier League tar for første gang vinterpause i 2019/20-sesongen. Det skjer i februar. Det vil riktignok spilles kamper hver helg, men fem kamper spilles den ene helgen og fem kamper den neste, slik at alle lag får pause.

Premier League 2019/20 avsluttes på Norges nasjonaldag med Arsenal-Watford, Chelsea-Wolverhampton, Crystal Palace-Tottenham, Leicester-Manchester United, Manchester City-Norwich og Newcastle-Liverpool.

Sesongen åpner med Community Shield-kampen mellom Manchester City og Liverpool søndag 4. august.

Slik spilles 1. runde:

Fredag 9. august: Liverpool-Norwich City 21.00 Lørdag 10. august: West Ham United-Manchester City 13.30 Lørdag 10. august: Bournemouth-Sheffield United 16.00 Lørdag 10. august: Burnley-Southampton 16.00 Lørdag 10. august: Crystal Palace-Everton 16.00 Lørdag 10. august: Leicester City-Wolves 16.00 Lørdag 10. august: Watford-Brighton 16.00 Lørdag 10. august: Tottenham-Aston Villa 18.30 Søndag 11. august: Newcastle United-Arsenal 15.00 Søndag 11. august: Manchester United-Chelsea 17.30

Boxing Day 26. desember:

Bournemouth – Arsenal Aston Villa – Norwich City Chelsea – Southampton Crystal Palace – West Ham United Everton – Burnley Leicester City – Liverpool Manchester United – Newcastle United Sheffield United – Watford Tottenham Hotspur – Brighton Wolverhampton – Manchester City

Siste serierunde (17. mai):

Arsenal – Watford Burnley – Brighton Chelsea – Wolverhampton Crystal Palace – Tottenham Hotspur Everton – A.F.C. Bournemouth Leicester City – Manchester United Manchester City – Norwich City Newcastle United – Liverpool Southampton – Sheffield United West Ham United – Aston Villa

(©NTB)