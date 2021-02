Rune Soltvedt fratrer som Branns sportssjef fra 1. mars. Partene er enige om en sluttavtale.

Det bekrefter bergensklubben mandag. Brann understreker at det ikke ligger noen dramatikk bak beslutningen.

«Brann ønsker å takke Rune for en formidabel innsats for klubben gjennom 15 år, de siste seks år som sportssjef, og for hans integritet og lojalitet», står det i en pressemelding.

(©NTB)

Reklame Her er årets beste påskeegg