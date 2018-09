Som far så sønn Vikingstad, men det hjalp ikke

Tore Vikingstad ble norsk mester med Stavanger Oilers. Torsdag scoret sønnen Markus (19) sitt første for klubben som senior da det ble tap for Manglerud Star.

Oslo-klubben holdt med helt inn og vant til slutt 3-2 etter straffeslag. Oilers klarte ikke å følge opp 2-1-seieren borte mot Storhamar i den første kampen.

Pappa Vikingstad var med da Oilers løftet pokalen som norsk mester i 2013, og det var det siste han gjorde før han la opp som spiller etter noen trøblete sesonger etter returen til norsk hockey. Hvor gode dagens Oilers er gjenstår å se, men sønnen Markus og resten av spillerne imponerte på ingen måte mot Manglerud Star i egen ishall torsdag.

Manglerud Star sjokkerte hjemmepublikummet i starten av kampen. Først fikk de sjansen fem mot tre som resulterte med et skudd i stolpen, og i spill fem mot fire like etterpå gikk de opp i 1-0 ved Michael McNicholas. Bortelaget fortsatte med å være det beste laget en liten stund, men det var hjemmelaget som utlignet til 1-1 med 4.28 minutter igjen av 1. periode. 1,91 meter høye Markus Vikingstad scoret sitt første for klubben i eliteseriesammenheng, og også det målet kom i overtall.

Oilers virket kvikkere i 2. periode, og bare knappe to minutter var spilt da Jacob Lagacé scoret etter straffeslag. 2-1 sto seg perioden ut. Oslo-laget spilte sin første seriekamp for sesongen og nektet å gi seg, og 4.32 minutter ut i 3. periode utlignet Manglerud Star til 2-2. Scoringen kom ved Evan Allen.

Stavanger Oilers vant skuddstatistikken suverent, men Manglerud Star hadde banens klart beste i keeperen Mike Morrison, og derfor var det heller ikke uventet at de grønne stakk med flest poeng. Forlengningen endte målløs, og M/S var best på straffer. Dermed ble det 3-2-seier til bortelaget.

Fjorårets beste lag Storhamar slo tilbake etter 1-2-tapet for Stavanger i serieåpningen. Borte mot Stjernen vant laget hele 5-1 etter to scoringer av Patrick Thoresen og ett hver av Steffen Thoresen, Robin Dahlstrøm og Martin Rønnild. Hampus Gustafsson satte inn trøstemålet til Stjernen.

Sparta tok sin annen seier på rad da nykommeren Ringerike ble slått 3-1 på bortebane. Peter Quenneville scoret to og Tommy Kristiansen ett for Sparta. Ringerikes mål kom ved Thomas Lystad.

Lillehammer tapte 2-5 hjemme for Frisk Asker. Det var Lillehammers annet strake tap og Frisks første seier.

