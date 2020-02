Son Heung-min må opereres

Tottenham bekrefter at sørkoreaneren er ute med en skade i armen.

Tottenham bekrefter at Son Heung-min er ute med skade i flere uker.

Spilleren ble skadet i oppgjøret mot Aston Villa, og det skal dreie seg om en fraktur i spillerens høyrearm. Spilleren skal operere denne uka - og det er ikke bekreftet når stjernespilleren er tilbake i aksjon.

Dermed får Jose Mourinho nok en skade å forholde seg til. Fra før er stjernespiss Harry Kane ute med skade og er tilbake tidligst i april.

Mourinho har tidligere anslått at spissen kanskje kan være klar til de to siste kampene i Premier League denne sesongen.

Son spilte ferdig oppgjøret mot Aston Villa på søndag, til tross for at han pådro seg skaden tidlig i oppgjøret. På mandag undergikk spilleren flere undersøkelser for å få vite omfanget av skaden, som nå er kjent. The Athletic hevder at spilleren kan bli være ute så lenge som et sted mellom seks og åtte uker.

I så fall vil spilleren gå glipp av hele syv kamper i Premier League, oppgjørene i sluttspillet av Champions League såvel som oppgjøret mot Norwich i FA cupen.

Son har scoret ni ganger i ligaen og fem ganger i mesterligaen denne sesongen. I tillegg har han bidratt med åtte målgivende pasninger i de to turneringene.

27-åringen har i flere sesonger vært en av Tottenhams aller mest sentrale brikker.

Onsdag møter London-klubben tyske Leipzig i åttedelsfinalen i mesterligaen. Der blir uten sørkoreaneren, hvilket naturlig nok vil gi manager Mourinho ytterligere hodebry.

Tottenham kjemper i tillegg en hard kamp for å kvalifisere seg til neste sesongs mesterliga. Klubben er i øyeblikket nummer fem i Premier League. Ett poeng skiller opp til Chelsea på plassen foran, mens Sheffield United og Ole Gunnar Solskjærs Manchester United puster Son og lagkameratene i nakken.