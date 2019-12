Son med perlemål da Spurs knuste Burnley på hjemmebane

Son Heung-min scoret et praktfullt mål da Tottenham knuste Burnley 5-0 på hjemmebane lørdag. Også Harry Kane var i storform og scoret to ganger.

Son bidro sterkt med mål og assist da hjemmelaget ledet 3-0 til pause. Lagkaptein Kane ville ikke være noe særlig dårligere, og scoret to ganger i tillegg til å ha en målgivende pasning. Lucas Moura og Moussa Sissoko scoret de to andre målene for Spurs.

Sons 3-0-mål var av det særdeles vakre slaget. Det var en nydelig soloscoring der han løp hele veien fra midtbanen.

– Han stjal showet i dag. Det var et utrolig mål. Alt han ønsker er å jobbe hardt og bidra for laget. Han har strålende ferdigheter og jobber hardt, roste Kane om lagkameraten ifølge BBC.

Etter lørdagens kamp ligger Tottenham på 5.-plass i Premier League med 23 poeng. Spurs er nå seks poeng bak Chelsea på den viktige fjerdeplassen. Den gir spill i mesterligaen neste sesong.

Dette var Tottenhams tredje seier av fire mulige i ligaen siden José Mourinho tok over som manager. Laget gikk på en 1-2-smell mot Manchester United i midtuken, men slo kraftig tilbake lørdag.

Med tapet rykket Burnley ned på 13.-plass i ligaen.

Målfest på hjemmebane

Det tok bare fem minutter før Spurs åpnet målfesten. Kane sendte hjemmelaget i ledelsen med et susende skudd fra distanse.

Kort tid etter økte hjemmelaget ledelsen. Burnley-keeper Nick Pope reddet ballen på et skudd fra Son, men etter mye fram og tilbake endte ballen hos Moura som satte inn 2–0.

Så vartet Son opp med sin kunstscoring og økte til 3-0 etter en drøy halvtime.

Fortsatte dominansen

Storscorer Kane startet den andre omgangen med å holde seg til ankelen etter en duell med James Tarkowski, men han var overhodet ikke ferdig for dagen. 26-åringen satte inn 4-0 ni minutter etter pause. Det var hans niende seriemål denne sesongen.

15 minutter før slutt serverte samme Kane ballen til Sissoko. Han avsluttet målfesten med sin 5-0-scoring.

Tottenham møter Wolverhampton på bortebane i neste mesterligaoppgjør. Burnley møter Newcastle hjemme.

(©NTB)