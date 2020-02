Son ordnet avansement i FA-cupen for Tottenham

Seieren satt meget langt inne for José Morinhos menn i FA-cupen mot Southampton.

TOTTENHAM - SOUTHAMPTON 3-2:

Det ble meget hard kamp om avansementet fra FA-cupens femte runde da Tottenham og Southampton møttes til omkamp i London onsdag.

Lagene hadde allerede spilt uavgjort 1-1 på sørkysten for to uker siden og fortsatt med å følge hverandre tett.

Heung-min Son både skaffet et seint straffespark og sendte inn vinnermålet til Tottenham fra krittmerket i sluttminuttene. Sørkoreaneren ble spilt fram til den avgjørende situasjonen av innbytter Dele Alli, som gjorde et godt innhopp fra benken.

- Fortjener å vinne noe



Alli mener snuoperasjonen viser hva som bor i laget, spesielt med tanke på at det skjedde bare noen få dager etter den sterke 2-0-triumfen mot regjerende Premier League-mester Manchester City.

- Dette sier mye om karakterstyrken vi har i dette laget. Når man kommer fra en så stor kamp sist helg, er det lett å tape en kamp som denne. Vi viste stor karakter, var litt slurvete til tider, men noen ganger trenger du en liten vekker, og jeg tror det var det andre målet de fikk, sier Alli til BT Sport.

VIKTIG MANN: Dele Alli kom inn fra benken og bidro sterkt til at Tottenham er videre til FA-cupens kvartfinaler. Foto: David Klein (Reuters / NTB scanpix)

Nå mener midtbanestjernen at Spurs, tross en svak sesong så langt, er modne for å vinne noe. Fjorårets tapende finalist i Champions League ligger på en skuffende femteplass i Premier League og er langt bak de tre beste der.

- Det har gått lang tid. Vi er av de beste lagene i verden i de årene vi har spilt sammen. Vi fortjener å vinne en pokal. Men det er ingen som kommer til å gi det til oss. Vi må fortsette å jobbe for det, ikke bare for vår egen del, men også for fansen må vi vinne noe, tilføyer Alli.

Små marginer



Det kunne se ut som Son falt noe lett da han var på vei forbi Angus Gunn mot Southampton-målet i 87. spilleminutt, men det var i alle fall kontakt mellom armen til sistnevnte og Spurs' matchvinner.

Straffesparket sendte Son ned i hjørnet til høyre for Gunn, som gikk riktig vei, men heller ikke der nådde helt bort.

Et selvmål av Jack Stephens allerede etter tolv minutter ga vertene en tidlig føring. Forsvarspilleren hadde egentlig gjort en god takling på Ryan Sessegnon, men derfra gikk ballen rett til Tanguy Ndombele rett utenfor 16-meteren. Southampton-målvakt Angus Gunn.

Franskmannen skjøt ikke veldig godt, men siden ballen gikk innom begge beina til Stephens skiftet avslutningen totalt retning og lurte bortekeeper Gunn.

Effektiv mann på topp



Shane Long utlignet til 1-1 etter drøye halvtimen, men hjemmefansen ble nok mye mer bekymret da spissmakkeren hans ordnet Southampton-ledelse med knappe 20 minutter igjen på Tottenham Hotspur Stadium.

- Tre kamper mot Tottenham denne sesongen og tre scoringer fra Danny Ings. Han viser hvorfor han har scoret mål i bøtter og spann denne sesongen, kommenterte Morten Langli hos Viasat.

Målet kom på en rask kontring etter et svakt innleggsforsøk fra Tottenhams nyinnkjøp Gedson Fernandes. Nathan Redmond førte ballen et langt stykke før han sendte den videre til Ings. Og storscoreren gjorde ingen feil da han hamret inn ledermålet for Southampton.

Noe tidligere i omgangen hadde Spurs-manager José Mourinho valgt å skifte ut midtstopperen Jan Vertonghen til fordel for nettopp Fernandes. Der og da så det kanskje ut til at Mourinhos endring ikke var særlig smart, men to Spurs-scoringer på det siste kvarteret snudde på flisa.

Langvarig skade?



I første omgang ble tilskuerne vitne det som lignet en alvorlig skade på bortelagets James Ward-Prowse. Han forsøkte å blokkere et oppspill fra Spurs-backen Sessegnon, men så ut til å bli truffet i leggen i samme øyeblikk.

Southampton-manager Ralph Hassenhüttl ristet bekymret på hodet da han skulet bort mot dødlinja der nøkkelspilleren hadde tatt telling.

- Oi, oi, oi. Når den surstoffmaska der kommer, da er det grunn til å riste på huet. Det er noe av de verste vi ser på fotballbaner. Ikke si at det var beinbrudd. Det var jo et reint uhell. Dette er krise for Southampton. En av lagets aller viktigste spillere, sa Langli da gjestene visekapteinen måtte gi seg.

Uansett skulle det vise seg at Southampton må konsentere seg om ligaen framover, med eller uten Ward-Prowse.