Son sendte SMS til Gomes etter skrekkskaden: - Klarte ikke lese svaret

Everton-stjernens skrekkskade gikk hardt inn på Heung-min Son.

Tottenham-profilen forlot Goodison Park i tårer etter at Andre Gomes pådro seg brudd i ankelen etter en duell med Son i oppgjøret mellom Everton og Spurs.

Koreaneren avslører nå at han har vært i kontakt med Gomes som er på bedringens vei.

Son tok kontakt med portugiseren allerede før onsdagens Champions League-kamp mellom Tottenham og Røde stjerne i Beograd.

- Jeg tekstet ham. Det har vært noen virkelig tøffe dager for meg. Jeg tekstet ham før vi fløy til Beograd og han tekstet meg tilbake, sier Son til Daily Mail.

KNUST: Heung-min Son klarte ikke holde tårene tilbake. Foto: Oli Scarff (AFP)

Tottenham-profilen forteller at han sendte portugiseren lykkeønskninger og at følte med Gomes, familien hans og lagkameratene hans.

Son ville imidlertid vente med å se hva Gomes hadde skrevet.

- Jeg klarte ikke lese det før etter kampen, men jeg har det fortsatt veldig vondt på grunn av hele situasjonen. Jeg er veldig lei meg, forklarer Son som ikke ville si noe om hva Gomes hadde svart.

- Ingen ønsker å se at slike ting skjer, men fotball er en idrett hvor slike ting kan skje. Jeg er så utrolig lei meg for hva som skjedde og at jeg var involvert i denne situasjonen. Det har vært noen tunge dager, forteller Spurs-angriperen.

Gomes på bedringens vei

Son har mottatt mye støtte etter hendelsen og Everton-spillerne var raske med å fortelle koreaneren at han ikke var å klandre for Gomes-skaden.

Nå kan Tottenham-spilleren også glede seg over at Gomes ser ut til å bli helt frisk etter bruddet, og det spekuleres i at portugiseren kan være tilbake på banen for Everton allerede denne sesongen.

Everton informerte i en pressemelding tidligere i uken at Gomes ble operert mandag og at operasjonen var vellykket. Samtidig la portugiseren selv ut en video på sin egen Instagram-side denne uken.

- Som dere allerede vet så gikk alt bra. Jeg er allerede hjemme med familien min og jeg ønsker å takke alle for støtten, meldingene og den positive energien. Takk, sier Gomes.

SCORET TO: Heung-min Son imponerte for Tottenham i Champions League. Foto: Andrew Boyers (Reuters)

Son herjet for Spurs

Det var knyttet spenning til hvordan hendelsen ville påvirke Son på banen, men koreaneren viste at han klarte å legge de vanskelige dagene bak seg da Tottenham vant hele 4-0 mot Røde stjerne i Champions League onsdag.

Son var en av banens klart beste spillere og scoret to av Tottenhams fire mål.

Nå venter Sheffield United på Tottenham Hotspur Stadium for Son og de andre Spurs-stjernene i Premier League førstkommende lørdag.

Tottenham har hatt en skuffende start på sesongen og trenger tre poeng mot Sheffield United for å ikke falle helt av i kampen om en plass blant de fire beste i ligaen.