Son sjokkert etter møtet med Nord-Korea

- Det er en bragd at vi kom derfra uten skader, sier Tottenham-stjernen etter å ha returnert fra Pyeongyang.

NORD-KOREA - SØR-KOREA 0-0:

FIFA-president Gianni Infantino var én av få som fikk muligheten til å overvære det spesielle møtet mellom Nord-Korea og Sør Korea i den asiatiske VM-kvalifiseringen denne uken.

Etterpå uttrykte Infantino stor skuffelse for at kampen ble spilt for tomme tribuner på Kim Il Sung Stadion i Pyongyang.

- Jeg så fram til å se et fullsatt stadion i en slik historisk kamp, men ble skuffet over å se at det ikke var noen tilhengere på tribunen, sier han i et intervju på FIFAs hjemmeside.

- Vi ble overrasket av dette og av andre saker som manglende direkte TV-overføring, problemer med visum og tilgang for utenlandske journalister, sier FIFA-presidenten videre.

Son: - Voldelig språk

Nå går også de sørkoreanske spillerne ut med sine historier fra møtet med naboen i nord. Tottenham-stjernen Heung-min Son sier ifølge AP at han er glad for å komme fra kampen uten skade.

- Motstanderne var veldig røffe, og det ble brukt et veldig voldelig språk. Det var vanskelig å konsentrere seg om kampen. Du tenkte kun på å unngå skader. Det er en bragd at vi kom tilbake fra en slik kamp uten skader, sier Son.

OMRINGET: Heung-min Son ble omringet av sørkoreansk presse da laget ankom flyplassen Incheon i Sør Korea. Foto: Lee Jin-man (AP)

Det var NRK som omtalte saken først.

Visepresidenten i det sørkoreanske fotballforbundet Choi Young-il omtalte kampen som en krig da laget landet i Sør-Korea igjen.

- Nordkoreanerne ville ikke ha øyekontakt da jeg snakket til dem, og de svarte heller ikke, sier Choi ifølge BBC.

Uklart om noen får se kampen

Det var utvilsomt knyttet stor spenning til sørkoreanernes reise til Nord-Korea, og forsvarsspiller Lee Jae-ik la ikke skjul på hva han følte.

- Jeg er litt redd for å dra til Pyongyang. Jeg håper jeg kommer tilbake i live, uttalte forsvarsspilleren som til daglig spiller fotball i Qatar.

I NORD-KOREA: FIFA-president Gianni Infantino håndhilser på generalsekretær i det nordkoreanske fotballforbundet Kim Jang San. Foto: Kim Won-jin (AFP)

Få, om noen, har sett opptak av kampen, og der er uklart om Nord-Korea vil tillate at kampen vises i Sør-Korea.

Ingen utenlandske medier hadde mulighet til å følge kampen, og Nord-Koreas statsstyrte medier hadde heler ikke særlig spennende og fargerike beskrivelser av oppgjøret.

- Kampen med angrep og motangrep endte uavgjort, het i den korte rapporten fra det nordkoreanske nyhetsbyrået Korean Central News Agency, skriver NTB.