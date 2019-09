Son storspilte for Tottenham

Sør-koreaneren scoret to mål mot Crystal Palace.

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE 4-0:

Tottenham hadde mye å juble for lørdag. Etter en tung sesongstart våknet de for alvor og vant 4-0 hjemme mot Crystal Palace lørdag. Son Heung-min scoret to av målene.

Tottenham sto før lørdagen med tre strake kamper uten seier og totalt fem poeng på fire kamper. Med oppvisningen mot Palace klatrer Spurs opp på tredjeplass på tabellen.

Målrushet startet etter 12 minutter. Son mottok ballen, dro seg inn i feltet og la ballen ned i hjørnet. Ni minutter senere satte Patrick van Aanholt ballen i eget mål, og dermed sto det 2-0.

Bare ett minutt senere var Son på rett plass igjen. Han banket inn 3-0 med en volley på bakre stolpe. Tre minutter før hvilen økte Erik Lamela til 4-0 etter pasning fra Harry Kane.