Søndagens hopprenn i Ruka avlyst

Det ble ikke noe hopping på Daniel-André Tande & co. søndag. Vinden i storbakken i Ruka var for kraftig.

Kvalifiseringen tidligere på ettermiddagen ble først avlyst etter at det blåste opp til 10 sekundmeter over kulen. Man satset på å få i gang en omgang med 65 hoppere, men vinden løyet ikke utover kvelden slik at avlysning ble eneste løsning.

Daniel-André Tande vant lørdagens renn. Det rennet ble ellers preget av at hele tre norske hoppere ble diskvalifisert for hoppdresser med for lite luftgjennomstrømning.

Robert Johansson og Johann André Forfang ble disket etter 1. omgang, mens Marius Lindvik ble disket etter finaleomgangen der han endte på 2.-plass. Med godkjent utstyr ville Johansson ledet rennet foran Forfang etter første omgang.

Søndag var utstyret på plass for de norske hopperne, men da viste værgudene seg fra verste side med for mye og varierende vind.

Neste verdenscupkonkurranse for de mannlige hopperne blir i russiske Nizjnij Tagil neste helg, med kvalifisering fredag og renn lørdag og søndag.

(©NTB)