Søndagens Premier League-rykter

Tre storklubber vurderer dansk talent.

Det danske vingtalentet Jacob Bruun Larsen (20) i Borussia Dortmund tiltrekker seg oppmerksomheten til en rekke av Premier Leagues største klubber. Liverpool, Arsenal og Manchester United står alle i køen av beundrere, skal vi tro Mail on Sunday.

20-åringen debuterte for Åge Hareides danske landslag i mars og spilte 24 kamper i Bundesliga sist sesong.

Både Liverpool og Tottenham har begynt å se bort fra et av sommerens mest omtalte alternativer på overgangsmarkedet, nemlig Sporting-profilen Bruno Fernandes (24). Det påstår i alle fall Sunday Express, som mener Manchester United nå er mest sannsynlige neste destinasjon for midtbanespilleren.

Samtidig påstår spanske Marca at Tottenham-formann Daniel Levy har ringt til Real Madrid for å tilby dem Christian Eriksen (27). Den danske midtbanestjernen ønsker ikke å forlenge avtalen sin med Spurs som går ut neste sommer, og derfor er Levy angivelig lysten på å selge.

Manager Mauricio Pochettino sier i et intervju med The Independent at han ikke har det siste ordet i klubben når det gjelder Tottenhams mål på overgangsmarkedet.

Evening Standard rapporterer likevel at overgangen til Tanguy Ndombele (22), fra Lyon til nettopp Tottenham, er i ferd med å fullføres. Trolig koster klubbskiftet til franskmannen rundt 647 millioner kroner for de liljehvite fra Nord-London.

Mail on Sunday skriver at Arsenal må ut med 100 millioner pund om de skal ha mulighet til å sikre seg Crystal Palaces største stjernespiller, Wilfried Zaha (26). Beløpet tilsvarer nesten 1,08 milliarder kroner.

DYR MANN: Wilfried Zaha. Foto: Yui Mok (Pa Photos / NTB scanpix)

Palace-formann Steve Parish skal uansett være motvillig til å selge Zaha, i frykt for at det kan spolere håpet om å finne nye eiere til klubben. Det rapporterer The Sun.

Ifølge Telegraph har Chelsea advart Atlético Madrid om at de avbryter utlånsavtalen til Álvaro Morata (26) hvis ikke spanjolene kjøper fri spissen i sommer. Blåtrøyene fra London fastslår at Atlético Madrid må bla opp hele 50 millioner pund, eller drøyt 539 millioner kroner for å beholde Morata.

Sun on Sunday skriver at Inter trolig greier å skrape sammen nærmere 809 millioner kroner for å sikre seg stjernespiss Romelu Lukaku (26) fra Manchester United. Det gjøres angivelig ved hjelp av to spillersalg.

Den portugisiske midtbanemannen João Mario (26) og venstrebacken Dalbert (25) fra Brasil kan angivelig være på vei til Monaco for en totalpakke som er verdt drøyt 431 millioner kroner, hevder Sun on Sunday. Dalbert skal også være på radaren til Monacos Ligue 1-rival Lyon.

Ajax-keeper André Onana (23) sier ifølge Voetbal International at han vil fortsette i klubben, til tross for interesse fra Manchester United.

Watford er enig med West Bromwich om en overgang for midtstopperen Craig Dawson (29), rapporterer Sky Sports. Kjøpet koster The Hornets drøyt 55 millioner kroner, hevdes det.

Mail on Sunday skriver at Birmingham-spiss Che Adams (22) allerede har tatt farvel med lagkompisene sine fordi han snart fullfører en overgang til Southampton. The Saints betaler angivelig 172,5 millioner kroner for signaturen til 22-åringen som sto for 22 mål i The Championship sist sesong.

Samtidig kommer Southampton til å selge venstrebacken Matt Target til nyopprykkede Aston Villa for omtrant 151 millioner kroner, melder Sunday Telegraph. Summen kan stige med ytterligere 32 millioner kroner dersom bonuser i avtalen blir innfridd etter en viss tid på Villa Park.

Leeds er ifølge Birmingham Mail nær ved å sikre seg en utlånsavtale som sender Wolverhampton-kantspiller Hélder Costa (25) til Elland Road.