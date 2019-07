Søndagens Premier League-rykter

Ingen England-retur for Philippe Coutinho.

Philippe Coutinho (27) skal ikke ønske seg til Manchester United, til tross for å bli koblet til klubben. Det melder Daily Express. I stedet kan en overgang til Paris Saint Germain være aktuelt, hevder avisen.

Bayern München gir ikke opp håpet om å signere Callum Hudson-Odoi (18) fra Chelsea. De tyske mesterne forsøkte å hente kantspilleren i vinter, men ble da blankt avvist. Nå skriver Daily Mail at tyskerne står klare med et bud på 45 millioner pund for stortalentet.

VI FØLGER OVERGANGSVINDUET LIVE

Real Madrid må agere raskt om de ønsker å hente Paul Pogba (26) i sommer. Det skriver avisen The Mirror, søndag. Manchester United skal nemlig ikke være villige til å selge franskmannen etter at det britiske overgangsvinduet stenger 8. august. Overgangsvinduet i Spania stenger ikke før 2. september.



Lørdag ble det også meldt i flere engelske aviser at Manchester United har satt opp prisen på midtbanespilleren. Klubben krever nå visstnok 180 millioner pund for superstjernen.

Leicester-forsvarer Harry Maguire (26) skal ha gjort det klart overfor klubben at han ønsker å flytte på seg i sommer. Midtstopperen har blitt koblet til både Manchester City og Manchester United. Ifølge Daily Mail, er prislappen på spilleren på rundt 75 millioner pund.

Christian Eriksen (27) ymtet tidligere i sommer frampå med at tiden trolig var inne for et klubbskifte. Nå kan det gå mot at dansken må svelge disse ordene. Ifølge The Guardian er mangel på klubber med kjøpekraft hovedgrunnen til at midtbanespilleren nå ser ut til å bli værende i Tottenham.

Det kan bli drakamp om signaturen til Fedor Chalov (21) fra CSKA Moskva. Ifølge Mirror er Liverpool siste klubb til å kaste seg inn i kampen om angriperen. Fra før av har han blitt koblet med Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester City og Manchester United.

Daily Mail skriver at Arsenal skal være nær ved å legge inn et bud på 25 millioner pund for Celtics Kieran Tierney (22). Gunners har også tidligere vært interessert i backen, og fikk et bud på 15 millioner pund avvist i juni, hevder avisen.

Til tross for at forbundssjefen i Senegal, Saer Seck, nylig uttalte at Real Madrid har lagt inn bud på Sadio Mané, hevder Liverpool Echo at det ikke har vært kontakt mellom klubbene. 27-åringen ser dermed ut til å bli værende på Merseyside.