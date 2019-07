Søndagens Premier League-rykter

Everton i ferd med å miste nøkkelspiller og David de Gea signerer kjempekontrakt.

Everton-spiller Idrissa Gana Gueye skal på det nærmeste være klar for PSG, det skriver franske Le Parisien. Senegaleseren skal koste rundt 30 millioner euro.

Som meldt lørdag skal Newcastle vurdere å tilby en kontrakt til Andy Carroll. 30-åringen er klubbløs etter at kontrakten med West Ham gikk ut etter forrige sesong, det skriver The Sun.

Manchester United skal ha blitt enige med David de Gea om en kontraktsforlengelse. Spanjolen vil sette sin signatur på kontrakten som binder han til klubben i ytterligere seks år. De Gea vil bli verdens best betalte keeper, skriver The Telegraph.

BLIR VÆRENDE: David de Gea signere etter alt å dømme en ny kontrakt med Manchester United. Spanjolen vil tjene godt. Foto: Feline Lim (Reuters)

Tottenhams nederlandske spiss Vincent Janssen slo aldri helt til i London. Nå skal spissen være på vei til Mexico og Monterrey. Det er planlagt en medisinsk test tidlig neste uke, ifølge Football London.

London-rival Arsenal skal ha kastet sine øyne på Moise Kean. 19-åringen er Juventus sin eiendom og diskusjoner skal være igang med agent Mino Raiola om spissens fremtid, dette skriver Daily Mail.

Brentfords Neal Maupay er ettertraktet. Sheffield United og Aston Villa skal ønske seg franskmannen, det skriver The Sun.

Den amerikanske midtstopperen Aaron Long holder til daglig til i New York Red Bulls. Nå skal spilleren ha blitt tilbudt til West Ham for 4 millioner pund, det skriver Sky Sports.

Rennes 21 år gamle angrepsspiller Ismaila Sarr er ønsket av Watford. Klubbene skal være i samtaler om en overgang for senegaleseren, det skriver Sky Sports.

Nyopprykkede Aston Villa er i ferd med å fullføre overgangen til egyptiske Trezeguet. Kasimpasa skal etter rapportene motta 9 millioner pund for angrepsspilleren, melder The Telegraph.

Ifølge Football Insider skal Arsenal ha blitt enig med Kieran Tierney om de personlige betingelsene. Det gjenstår fremdeles at klubbene blir enige om pris for Celtic-spilleren.

Newcastle skal endelig ha kommet igang med å jakte spillere denne sommeren. De skal ha kastet sine øyne på Burnleys talentfulle kantspiller, Dwight McNeil. 19-åringen skal ha en prislapp på 15 millioner pund skriver, The Sun.

Tottenham har fått beskjed om at de må ut med 67 millioner pund om de vil ha tak i signaturen til Giovani Lo Celso. Argentineren spiller for spanske Real Betis og de vil ikke slippe sin største stjerne på billigsalg, skriver Evening Standard.

Crystal Palace må ha en erstatter for Aaron Wan-Bissaka. Klubben har sett seg ut Nathaniel Clyne som et mål. Liverpool og Palace skal være i samtaler om en overgang for 28-åringen, det melder Daily Mail.

Franske William Saliba skal ha medisinsk sjekk hos Arsenal førstkommende tirsdag, melder Sunday Mirror. 18-åringen skal koste 28 millioner pund.

Tottenham skal ha tilbudt venstreback Danny Rose til Barcelona, skriver spanske Sport. Også Juventus skal være interesserte i engelskmannen, det melder Sunday Mirror.