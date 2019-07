Søndagens Premier League-rykter

Manchester United sliter med å få tak i Harry Maguire.

Leicester-sjef Brendan Rodgers har nylig snakket med lokalavisen Leicester Mercury. I intervjuet hevder han at ingen klubber har vært i nærheten av å komme med et akseptabelt bud på midtstopper Harry Maguire. Til tross for interesse fra både Manchester City og Manchester United, skal både manageren og spilleren være avslappet rundt det hele.

Newcastle er interesserte i Hull-spiller Jarrod Brown. Likevel kan prislappen på angriperen bli et problem ifølge avisen Newcastle Chronicle. Hull skal kreve 20 millioner pund for 22-åringen.

Ifølge The Sun, er Newcastle også interesserte i James McCarthy fra Everton. Det skrives om en pris på rundt fem millioner pund for midtbaneankeret.

Everton-sjef Marco Silva nekter for at klubben har kommet til enighet med Paris Saint-Germain om en overgang for Idrissa Gueye. Senegaleseren har koblet med den franske klubben i lang tid, og skal visstnok ønske seg en overgang, forteller Liverpool Echo.

Everton er stadig på spissjakt, og søndag melder Sky Sports at Juventus-talentet Moise Kean (19) er ønsket på Goodison Park. Merseysideklubben må visstnok ut med 36 millioner pund for spissen. I tillegg ønsker Juventus seg en tilbakekjøpsklausul i avtalen.

West Ham har hentet flere offensive forsterkninger i sommer. Dermed kan det være duket for at noen spillere også må selges. Mirror skriver at Crystal Palace har sett seg ut Michail Antonio, og at Roy Hodgson vurderer å legge inn bud på spilleren.

Chelsea-duoen Danny Drinkwater og Tiemoue Bakayoko skal ikke ha noen framtid på Stamford Bridge. Mirror skriver at Frank Lampard skal ha gitt midtbanespillerne beskjed om at de kan finne seg nye klubber så raskt som mulig. Ingen av spillerne har vært noen suksess i Chelsea, til tross for at de ble hentet for en totalsum på 80 millioner pund.