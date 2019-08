Søndagens Premier League-rykter

Tottenham kobles til spillere over hele Europa, mens Real Madrid må bruke bortimot tre milliarder kroner om de skal hente Paul Pogba på langtidskontrakt.

Mail on Sunday rapporterer at Bruno Fernandes (24) skal ha bedt Sportings klubbpresident Frederico Varandas om å bli solgt til Tottenham. Spekulasjonene skjøt fart ettersom det ble hevdet at Fernandes forlot fredagens treningsøkt tidlig, angivelig for å forhandle om en overgang. Sporting påstås å kreve drøyt 689 millioner kroner for å slippe midtbanespilleren som satte inn hele 31 mål sist sesong.

Sunday Express hevder Tottenham har gjenopptatt interessen for Napolis høyreback Elseid Hysaj (25) etter ankelskaden Juan Foyth (21) pådro seg mot Bayern München nylig. Det hevdes at Napoli kommer til å kreve drøyt 215 millioner kroner for å slippe albanske Hysaj.

Samme sted står det også at Spurs-manager Mauricio Pochettino står foran travle dager, ettersom det fortsatt jobbes med å hente midtbaneprofilen Giovani Lo Celso (23) fra Real Betis.

Daily Star Sunday skriver at Spurs nå er nær en overgang for Englands U21-landslagsspiller Ryan Sessegnon (19) fra Fulham, men at klubben kan gå glipp av sjansen til å hente Lo Celso som en konsekvens av Sessegnon-signeringen.

Tyske Bild mener at Tottenham og Atlético Madrid er favoritter til å sikre seg Borussia Mönchengladbachs forsvarsprofil Matthias Ginter (25). Stopperen har angivelig en pris på hele 646 millioner kroner.

Mirror skriver at Real Madrid må betale mer en 2,9 milliarder kroner totalt for en Paul Pogba-overgang fra Manchester United. I tillegg til en overgangssum på 1,615 milliarder kroner, hevdes det at Pogba forventer minst en fireårskontrakt på Santiago Bernabéu, med hele 280 millioner kroner i årslønn.

TUNGT Å SVELGE? Mange har påstått at Paul Pogba vil bort fra Manchester United. Om noen skal kjøpe fri franskmannen må de være beredt til å punge ut mye til både klubb og spiller. Foto: Andrew Yates (Reuters / NTB scanpix)

Portugisiske medier har skutt mye fra hofta i sommer, og fortsetter tilsynelatende med det. Yahoo Esportes i Portugal hevder Manchester United skal ha tilbudt Ajax 495,5 millioner kroner for den brasilianske vingen David Neres (22).

Normalt troverdige Sunday Times mener Manchester United har forhandlet fram en avtale som sender både Paulo Dybala (25) og Mario Mandzukic (33) til Old Trafford, mens Romelu Lukaku (26) reiser motsatt vei til Juventus.

Ole Gunnar Solskjær og kompani venter på en avgjørelse fra Dybala for å fullføre den utrolige byttehandelen. Fordelen Juventus får av dette skal være at de slipper å betale overgangssum for Lukaku, og samtidig kutter lønnskostnader med å sende to godt betalte stjerner ut.

Sunday Express mener å vite at Pep Guardiola og Manchester City vurderer å gå for to store navn nå i innspurten av sommervinduet: Det skal dreie seg om Real Madrids offensive midtbanespiller Isco (27) og Bournemouth-midtstopper Nathan Aké (27).

Sky i Tyskland har meldt at Manchester Citys tyske stjerneving Leroy Sané (23) er enig med Bayern München om de personlige betingelsene i en avtale.

Samtidig påstår Sunday Mirror at Leroy Sané kan gå glipp av hele 118,5 millioner kroner i lønn fordi han ikke har prioritert å skrive under på en ny kontrakt med City.

Vingen går med andre ord kraftig ned i lønn om han ender opp med å fullføre en overgang til Bayern München. Overgangssummen Man City krever er angivelig på over 1,5 milliarder kroner.

The Sun påsto tidligere denne helga at Arsenal vil innlede samtaler med Barcelona om et utlån av Philippe Coutinho (27) i én sesong, noe som angivelig vil koste Gunners over 290 millioner kroner i leieutgifter.

Sun on Sunday kan dessuten fortelle at tidligere Chelsea-kaptein Gary Cahill (33) muligens ikke er ferdig på toppnivået helt ennå. Crystal Palace og manager Roy Hodgson skal være interessert i å hente midtstopperen på en toårskontrakt.

Crystal Palace får nå også konkurranse fra ligarival Burnley om den spanske midtbanespilleren Victor Camarasa (25) fra Real Betis, ifølge Sky Sports.

Lørdag ble Celtics norske landslagsstopper Kristoffer Ajer (21) koblet til eks-sjefen Brendan Rodgers' nye klubb Leicester i flere engelske tabloidaviser. Lokalavisa Leicester Mercury mener derimot at Getafe-midtstopper Djené (27) vurderes som en potensiell erstatter for Harry Maguire (26).

Chelsea lytter til bud på franske Tiemoué Bakayoko (24) og engelske Danny Drinkwater (29), melder Sunday Telegraph. De to midtbanespillerne ser ut til å være et stykke unna startplass også under nyansatte Frank Lampard.

Mail on Sunday mener nevnte Drinkwater er aktuell for et utlån til Brighton.

Newcastle-manager Steve Bruce sier til Newcastle Chronicle at han vil beholde spissen Dwight Gayle (28), til tross for interesse fra Leeds. Gayle scoret sist sesong 23 ganger i Championship på utlån hos West Bromwich.

I tillegg skal Newcastle ha hatt samtaler med Inter om en låneavtale for den unge argentinske angriperen Facundo Colidio (19), ifølge Mail on Sunday.