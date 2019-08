Søndagens Premier League-rykter

Gir ikke opp jakt på Manchester United-stjernen.

Ifølge Sun on Sunday kommer nyansatte Frank Lampard til å gå for Leicesters venstreback Ben Chilwell (22) når Chelseas overgangsnekt oppheves. Trolig blir ikke overganger til Stamford Bridge tillatt før neste sommer, men manager Lampard og kompani har et håp: En anke kan gi Chelsea muligheten til å forsterke allerede i januarvinduet.

Tottenhams Serge Aurier (26) ønsker seg bort fra de liljehvite i Nord-London, hevder Mail on Sunday. Den ivorianske høyrebacken har ikke lykkes med å spille seg til fast plass hos Spurs, og skal være ønsket av både Milan og Paris Saint-Germain.

Juventus skal være frustrert over at den tyske midtbanespilleren Sami Khedira (32) sa nei til flere klubber som ville ha ham i sommer. Dette ifølge Calciomercato, som mener Wolverhampton var en av de interesserte. Khedira vendte angivelig tommelen ned for flere mulige klubbskifter fordi han ville vente på et tilbud fra Arsenal som aldri ble noe av.

VENTA PÅ ARSENAL: Sami Khedira fikk ikke tilbudet han ville ha i sommer og ble derfor værende i Juventus. Her i aksjon i april mot Milan i Serie A. Foto: Isabella Bonotto (AFP / NTB scanpix)

Sunday Express mener å vite at Juventus ikke har gitt opp håpet om å hente «hjem» Paul Pogba (26) fra Manchester United til et nytt opphold i Torino og Serie A.

Selv mener franskmannen at han ikke kommer til å skape splid i garderoben på Old Trafford, selv om han skal ha ønsket seg vekk fra Manchester United i sommer. Det skriver Sunday Mirror.

Samme avis påstår de fortsatt er uklart om David de Gea (28) skriver under på en ny langtidskontrakt med Manchester United. Stjernekeeperen fra Spania ble i juli rapportert å være muntlig enig med klubben om den nye avtalen. Dersom han likevel ikke forlenger kan 28-åringen starte samtaler med andre klubber fra januar.

Den kroatiske sportsavisa Sportske Novosti hevder Manchester United fikk avslått et bud på det spanske midtbanetalentet Dani Olme (21) før overgangsvinduet stengte for engelske klubber. Olme spiller til daglig for Dinamo Zagreb.

Tidligere Everton- og Manchester United-manager David Moyes skal være blant de aktuelle navnene for den kommende Major League soccer-klubben Inter Miami, melder Sunday Mirror. David Beckham er både deleier og president i klubben som kommer til å spille hjemmekampene i Fort Lauderdale, der også den tidligere MLS-klubben Miami Fusion holdt til.

Goal mener å vite at Besiktas, Celtic og Rennes alle er ute etter signaturen til den overflødige Everton-kanten Yannick Bolasie (30). Kongoloseren skal allerede ha sagt nei til en sjanse for å flytte til Moskva og spille for CSKA.

Til slutt tar vi med noen andre rykter om spillere som stadig er blitt satt i forbindelse med Premier League-klubber tidligere:

1. Gareth Bale (30) ble i sommer tilbudt som delbetaling, sammen med 919 millioner kroner, av Real Madrid til Paris Saint-Germain for Neymar. Mundo Deportivo er kilden til dette, og forteller videre at PSG sa nei til forslaget.

2. Bayern München nærmer seg en overgang for Inter-vingen Ivan Perisic (30), skal vi tro Sky Italia. De to klubbene skal være nær å fullføre avtalen som sender kroaten på et lån i første omgang, med en seinere kjøpsopsjon på rundt 254 millioner kroner.

3. Paulo Dybala har reist til Stockhom sammen med lagkompisene i Juventus før den siste kampen i sommerens sesongoppkjøring mot Atlético Madrid. Det til tross for en påstått interesse fra Paris Saint-Germian, skriver Mail on Sunday.