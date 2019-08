Søndagens Premier League-rykter

Manchester United dominerer ryktespaltene i England og Crystal Palace-stjernen kan være på vei til ny klubb, ifølge engelsk avis.

Wilfried Zaha var med på å senke Manchester United lørdag ettermiddag, for sitt Crystal Palace. Nå melder Sunday Mirror at PSG planlegger et overraskende bud på elfenbeneren. Paris-klubben skal se på Zaha som en erstatter for Neymar og skal være villige til å betale 100 millioner pund.

Manchester United skal være svært lystne på å sende Alexis Sanchez på dør ut av klubben. The Observer melder at Inter og United vil fortsette samtaler om chileneren om en låneavtale, mandag.

Mer Manchester United i spaltene denne søndagen. Klubben skal være interesserte i å signere Dominik Livakovic. 24-åringen spiller til daglig i Dinamo Zagreb, som i motsetning til Manchester United, fremdeles har mulighet til å spille Champions League kommende sesong. Ifølge The Sun skal United være villige til å betale rundt 20 millioner pund for keeperen. Han blir sett på som en erstatter for David de Gea, om spanjolen ikke signerer en ny avtale med klubben.

Det ser ut til at Ole Gunnar Solskjær og resten av Manchester United ikke er helt fornøyd med troppen per dags dato. Ifølge Sunday Mirror planlegger klubben å få til en avtale med Leicester for James Maddison. 22-åringen blir ikke en billig mann, og det spekuleres i en pris opp mot 80 millioner pund.

Liverpool derimot har fått en feilfri start på sesongen. Nå skal Fiorentina være på jakt etter det 18-år gamle talentet, Bobby Duncan. Ifølge Daily Mail skal italienerne være interesserte i en låneavtale.

I den blå delen av Liverpool sitter Everton-keeper Maarten Stekelenburg langt bak i køen om førstelagsfotball. Nå skal Real Madrid være interessert i å hente inn 36-åringen som reservekeeper, om Keylor Navas pakker sekken og drar. Costaricaneren er ryktet vekk til PSG, dette skriver Football Insider.

Ifølge Daily Mail skal Watford vurdere fremtiden til manager Javi Garcia. Klubben har fått en forferdelig start på sesongen med tre strake tap.

Southampton skal følge nøye med på QPRs' 21-år gamle spiss, Eberechi Eze. Sørkyst-klubben skal vurdere å gjøre et fremstøt i januar, det skriver The Sun.

Ifølge spanske Marca, skal Real Sociedad og Arsenal være enige om en avtale for Nacho Monreal. 33-åringen spilte for Arsenal i lørdagens 3-1-tap mot Liverpool, det kan ha vært noe av det siste han gjorde for London-klubben.

Ifølge italienske Il Secolo skal Sampdoria være interessert i å signere Aston Villas kroatiske keeper, Lovre Kalinic.