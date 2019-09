Søndagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær overtalte én stjernespiller til å dra, forsikrer at en annen blir værende, men sliter samtidig med å beholde en tredje.

Som så ofte før denne uka dreier mange av overgangsryktene seg om Neymar (27) og jevngamle Christian Eriksen (27).

Brasilianske Neymar har foreløpig ikke vært spesielt aktuell for Premier League-klubber, men klubbframtida til superstjernen har blitt hevdet å ha innvirkning på hvor Tottenhams midtbanemaestro Eriksen fortsetter karrieren.

Nå hevder The Sun at Neymars påståtte retur til Barcelona er skrinlagt, ettersom 27-åringen skal ha blitt enig med Paris Saint-Germain om å fortsette der.

OVERGANGS-MIDTPUNKT? Hva som skjer med Neymar framover, har tilsynelatende innvirkning på karrierene til flere stjernespilllere ute i Fotball-Europa. Foto: Franck Fife (AFP /NTB scanpix)

Som en konsekvens av dette blir det heller ikke noe av et klubbskifte for Eriksen fra Spurs til PSG, melder Football.London.

Sunday Express mener derimot å vite at Eriksen kan forsvinne til Serie A-mester Juventus. Den italienske storklubben forbereder angivelig et seint framstøt for å hente dansken til Italia før vinduet stenger der 2. september.

Magasinet GQ i Portugal hevder at Tottenham var enig med midtbaneprofilen Bruno Fernandes (24) i sommer, men at eierklubben Sporting satte en stopper for en overgang til engelsk fotball.

Ifølge Daily Star var det manager Ole Gunnar Solskjær som til slutt fikk Alexis Sánchez (30) til å gå med på et utlån fra Manchester United til Inter denne sesongen. Solskjær skal ha sagt til chileneren at han bare ville få spille i Europa League og cupkamper denne sesongen dersom han ble værende i United.

Samme Solskjær har nok en gang fastslått at stjernespiller Paul Pogba (27) blir værende i Manchester United, tross interessen fra Real Madrid. Det skriver i alle fall Sunday Express.

The Sun kommer derimot med mindre trivelig nytt om en annen av Manchester Uniteds viktigste spillere. Klubben frykter nå at de blir nødt til å selge David De Gea (28) i januar, ettersom den spanske keeperstjernen ennå ikke har signert på en ny avtale med klubben.

De Gea er bare bundet til Old Trafford ut denne sesongen og kan derfor skifte arbeidsgiver gratis neste sommer. Kilder som The Sun hevder har kontakter på innsida av Manchester Uniteds lokaler, tror klubben kan se seg nødt til å selge 28-åringen for å ikke gå glipp av en solid overgangssum.

De røde djelvlene er fortsatt være helt innstilt på å beholde David de Gea på lengre sikt. Likevel er Atlético Madrids Jan Oblak (26), og Dinamo Zagrebs Dominik Livakovic (24), som nylig var med på å sende Rosenborg ut av Champions League, keepere som påstås å bli fulgt tett av Manchester Uniteds speidernettverk.

West Ham-spiss Javier Hernández (31) har ifølge Daily Mail levert inn en overgangssøknad i et forsøk på å få gjennomført et klubbskifte til Sevilla.

Liverpool-talentet Bobby Duncan (18) vekker stadig mer interesse ute blant andre klubber, og nettstedet 90min hevder nå at Borussia Dortmund viser interesse for den unge angrepsspilleren.

Duncan er U18-landslagsspiller for England og også kjent som fetteren til Steven Gerrard. Tidligere i sommer skal 18-åringen ha blitt nektet et utlån til Fiorentina av Liverpool, som ser ut til å ville beholde ham på U23-laget sitt.