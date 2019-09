Søndagens Premier League-rykter

Både Manchester United og Manchester City preger ryktespaltene denne søndagen.

En helg fylt av landslagsfotball er over oss, men det stopper ikke ryktebørsen fra å rulle på videre av den grunn.

Ifølge Daily Express vil Juventus åpne samtaler med Manchester United sin spanske målvakt David de Gea i januar. Avisen melder også at PSG er svært interesserte, men at det er den italienske mesteren som skal ligge best an om spanjolen velger å forlate England.

Express skriver også at Manchester United har sett seg ut en erstatter for David de Gea. Han skal hete Jan Oblak og spiller til daglig i Atletico Madrid, samme klubb som de Gea kom fra i sin tid.

Det er ikke bare på spillersiden Manchester United ser ut til å ville gjøre endringer fremover. Også i lederapparatet kan det skje ting. Ifølge The Mirror skal Edwin van der Sar være nær en jobb som «director of football» på Old Trafford. Nederlenderen innehar i dag en direktør-rolle i Ajax.

I den lyseblå delen av Manchester kan det også skje ting i januar. Ifølge Express skal Manchester City være klare til å by på Inter sin slovakiske midtstopper Milan Skriniar. Pep Guardiola har skadeproblemer i forsvaret og vil ha mer dekning defensivt.

Mye som skjer i Manchester om dagen. Ifølge franske L'Equipe skal United ha tatt kontakt med agent Mino Raiola for å diskutere en kontraktsforlengelse med Paul Pogba. Den nåværende avtalen løper ut sommeren 2021.

Virgil van Dijk var strålende for Liverpool forrige sesong. Nå skal 28-åringen være enig med klubben om en forlengelse av kontrakten. En ny avtale på seks år skal være på trappene, ifølge The Mirror.

Ifølge samme avis skal Dani Ceballos ha spurt Real Madrid om å ikke selge han, før han ble lånt ut til Arsenal.

Ifølge den portugisiske avisen O Jogo skal Bruno Fernandes være på flyttefot i januar. Real Madrid, PSG og flere Premier League-klubber er sterkt interesserte i portugiseren.

Kanskje er Chelsea en av de interesserte klubbene fra Premier League. Nå skal ihvertfall klubben være klare for å handle igjen. Ifølge The Mirror skal «agenter blitt fortalt om å være klare for at klubben igjen kan gjøre business» i det neste vinduet som åpner i januar.

Med Ceballos inn portene på lån, sendte Arsenal Eddie Nketiah ut på lån. 20-åringen valgte å dra på lån til Leeds for å skaffe seg en bedre mulighet til å spille seg inn på Arsenal-laget i fremtiden, det skriver Daily Mail.

Javier Hernandez hadde i utgangspunktet ingen planer om å flytte på seg denne sommeren. Mexicaneren har uttalt at han ville blitt i West Ham ut kontraktstiden om ikke det hadde kommet et bud fra Sevilla i siste liten før overgangsvinduet stengte, det skriver Football.London.

Samme publikasjon skriver også at Tottenhams nye midtbanespiller Tanguy Ndombele har startet med engelskundervisning for å raskere kunne integrere seg inn i sitt nye lag.