Søndagens Premier League-rykter

Byttehandler for å kunne betale dyre overgangssummer er tilbake på moten. Men flere Premier League-stjerner velger å bli der de er.

Manchester United skal være ute etter å sikre seg Real Madrids tyske landslagsstjernen Toni Kroos (29) allerede i januar. Dette ifølge den tyske tabloidavisa Bild, som lanserer en byttehandel der midtbanespilleren kan bli sendt nordover, mens Paul Pogba (26) omsider drar for å spille under landsmann Zinedine Zidane.

Rapportene om at David de Gea (28) har signert på en ny avtale med Manchester United fortsetter å sirkulere i engelske medier. Sunday Mirror mener å vite at den spanske keeperstjernens nye kontrakt gir ham en grunnlønn på 250.000 pund i uka, men at dette kan øke til så mye som 350.000 pund med prestasjonsbaserte klausuler i avtalen.

En annen spiller som nærmer seg en ny lukrativ kontrakt skal være Chelseas ettertraktede unggutt Callum Hudson-Odoi (18). Om vi skal tro The Sun, kommer vingtalentet til å skrive under på en ny avtale når han kommer tilbake fra skade. Denne avtalen skal angivelig gjelde i fem år.

Samtidig har Liverpool så smått begynt på forhandlinger med Sadio Mané (27) om en forlengelse. Det er franske Soccer Link som hevder senegaleseren og Liverpool snakker om en ny kontrakt, som skal strekke seg lengre framover i tid enn dagens avtale. Den nåværende kontrakten ble inngått så seint som i november i fjor og utløper ved utgangen av juni i 2023.

Marca mener å vite at Christian Eriksen (27) ser an en muligheten for en overgang fra Tottenham til Real Madrid i januar. Dansken er inne det siste kontraktsåret sitt his Spurs.

Wolverhampton og de kinesiske eierne Fosun er bekymret over den svake sesongstarten til ulvene fra West Midlands. Express & Star skriver nå at Fosun vurderer å selge 20 prosent av eierandelen de har i klubben. Dette skal være en plan for å sikre nye investeringer, som igjen kan hjelpe klubben videre mot målet om å bli ett topplag i Premier League.

Hos samme avis siteres Aston Villa-midtstopper Tyrone Mings (26) på at han ble overraska over summen klubben var villig til å betale for ham i sommer. Mings var på utlån da Villa klarte opprykket tilbake til Premier League forrige sesong, før han ble kjøpt fri fra Bournemouth for 20 millioner pund i sommer.

Milano-rivalene AC Milan og Inter er begge interessert i å sikre seg Nemanja Matic (31) fra Manchester United, skal vi tro Corriere dello Sport.

Manager Ole Gunnar Solskjær og kompani på Old Trafford jakter derimot på en ny spiss, og har ifølge Sunday Express sendt speidere til Tyrkia for å se nærmere på Fenerbahces Vedat Muriqi (25).

Manchester Evening News melder at det store midtbanetalentet Thiago Almada (18), som Manchester City har vist interesse for, nå har skrevet under på en ny fireårsavtale med Velez Sarsfield i hjemlandet Argentina.

Newcastle-manager Steve Bruce skal ha fått klarsignal til å hente flere nye spillerforsterkninger i januar. Det melder i alle fall lokalavisa Newcastle Chronicle.

Watfords eks-manager Javi Gracia fikk vite om at han var sparket fra klubben akkurat da han tilfeldigvis møtte Arsenal-manager Unai Emery på gata i den lille byen Hondarribia i Baskerland. Emery forteller den bemerkelsesverdige historien til Sunday Telegraph.

Det er sannelig ikke godt å vite hva som venter rundt det neste gatehjørnet her i livet, spesielt ikke for managere i Premier League.