Søndagens Premier League-rykter

Ryktene rundt Paul Pogba fortsetter, og nå skal United ha et ønske om å forlenge kontrakten til franskmannen.

ESPN skriver at Manchester United skal være klar for å forhandle med agent Mino Raiola om en ny kontrakt for Paul Pogba.

Samtidig skriver Mirror at Solskjær skal være bestemt på ikke å selge Pogba til Real Madrid.

Samme avis skriver at Arsenal håper å resignere den nederlandske spissen Donyell Malen, etter at unggutten scoret 10 mål på 13 kamper for PSV. 20-åringen ble solgt av Arsenal for 500.000 pund for tre år siden, og skal også være på radaren til Liverpool.

Crystal Palace, Leicester og Middlesbrough er blant de interesserte klubbene for Wolverhamptons midtstopper Cameron John, som er på lån i Doncaster. Det skriver Daily Mail.

Juventus skal etter rapportene ha kastet seg inn i kampen om Erling Braut Haaland. Den norske spissen viste seg fram med tre scoringer for RB Salzburg i CL-oppgjøret mot Genk, og Mirror skriver at også Manchester City og Manchester United skal være interessert i den tidligere Molde-spilleren.

Birmingham Mail skriver at Aston Villa er klare for å konkurrere med Leeds om signaturen til Coventry-forsvareren Sam McCallum (19).

Express skriver at Arsenal-manager Unai Emery har bedt fansen om tålmodighet med storsigneringen Nicolas Pepe, som kom fra franske Lille i sommer.

