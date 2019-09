Søndagens Premier League-rykter

Martin Ødegaard skal være ønsket av Premier League-klubb.

På lørdag gikk Tottenham seirende ut av Premier League-oppgjøret mot Southampton, men dagen derpå skriver Star Sunday at London-klubben har sett seg ut Gareth Southgate som den ideelle erstatteren for Mauricio Pochettino.

The Sun følger opp med at Tottenham-spillerne nå tror at Pochettino snart vil forlate Tottenham, og at det er Manchester United som er argentinerens førstevalg når det kommer til neste arbeidsplass.

For å fortsette litt i trenersporet, så kan vi jo også nevne at Liverpool skal være redd for at Tyskland-jobben vil bli for vanskelig å takke nei til for Jürgen Klopp. Det er dog ingenting som tyder på at Joachim Low er ferdig som landslagssjef med det første, så det er ingen grunn til unødig panikk blant Liverpool-supporterne riktig enda.

Calciomercato skriver også om Liverpool på søndag, men fokuserer på klubbens angivelige interesse i Ajax-kometen David Neres. Den italienske publikasjonen slår fast at det er interesse fra Liverpool, men ikke stort mer enn det.

Manchester United trenger midtbanespillere, og West Hams Declan Rice har tidligere vært koblet med storklubben. Nå melder Sunday Express at West Ham har bestemt seg for å kreve 100 millioner pund for unggutten.

På den andre siden av byen har Pep Guardiola bekreftet at han ikke ønsker å bringe noen nye spillere inn i januar, skriver Sky Sports. Grunnen skal være penger, eller mangelen på penger.

Det hindrer ikke Fotospor i å hevde at Premier League-vinnerne er interessert i Caglar Soyuncu, som nylig ble hentet av Leicester.

I Chelsea har Willian overtatt 10`eren etter Eden Hazard, men det kan gå mot en snarlig exit for brasilianeren. Barcelona skal nemlig være interessert i Willian, som er på utgående kontrakt på Stamford Bridge, skriver Mundo Deportivo.

Så en liten morosak helt på tampen: Martin Ødegaard har tatt en hel fotballverden med storm med sine prestasjoner for Real Sociedad, og i kulissene venter Real Madrid tålmodig på at juvelen skal bli klar for spill på øverste nivå.

Eller?

Sunday Mirror mener nemlig å vite at Wolverhampton er interessert i 20 år gamle Ødegaard, og at de regelmessig har hatt speidere på plass for å følge med på nordmannen. Wolves skal være interessert i å forsterke troppen med Ødegaard allerede i januar, gitt at Real Madrid er villige til å lytte til bud.