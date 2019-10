Søndagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjærs klubb skal ønske å bevare Paul Pogba på Old Trafford.

Paul Pogba sin fremtid på Old Trafford er et hett tema, og ifølge The Mirror skal franskmannen ønske 600.000 pund i uka for å signere en ny avtale med Manchester United. Samme avis skriver at United ennå ikke har åpnet formelle samtaler om en kontraktsfornying, men skal være interesserte i å beholde franskmannen som til stadighet kobles med Real Madrid.

The Mirror skriver at Manchester United skal ha sagt nei til å signere Ajax-stjernen Donny van de Beek sist sommer da han skal ha vært tilgjengelig for 35 millioner pund. Samme avis skriver nå at Real Madrid kan være i ferd med å hente nederlenderen.

En som ser ut til å ikke være på vei til Manchester United er Sean Longstaff. Ifølge The Mirror har Newcastle sin midtbanejuvelen blitt fortalt at han kan glemme overgangen til Solskjærs klubb.

Heung-min Son sin agent, Thies Bliemeister, har fortalt den italienske radiostasjonen Radio Marte at hans klient fort kan være interessert i en overgang til Serie A, og Napoli.

Red Bull Salzburg satte en støkk i Liverpool tidligere denne uken på Anfield, og ifølge CalcioMercato skal Jürgen Klopp være interessert i å sikre seg japanske Takumi Minamino. Han, sammen med Hwang Hee-chan og Erling Braut Haaland scoret målene i 3-4-tapet for Liverpool.

En annen som har blitt koblet med en overgang til Liverpool er nigerianske Samuel Chukwueze. Nå skriver Marca at Villarreal ønsker å tilby angriperen en ny kontrakt for å heve hans utkjøpsklausul, som i skrivende stund skal ligge på 60 millioner euro.

Den italienske avisen Tuttosport skriver at Arsenal er klare til å ta opp kampen med AC Milan om PSV-stjerneskuddet Danyell Malen. De skriver at londonerne skal være klare til å by 56 millioner euro.

Ben Chilwell kan være på vei vekk fra Leicester, skal vi tro The Sun. De skriver at Manchester City og Chelsea er interesserte i venstrebacken, og at Leicester nå kan være på jakt etter hans erstatter.

Skotske Callum McGregor skal være ønsket av Brendan Rodgers og Leicester, skriver Daily Record. Nå skal Celtic så klare til å tilby sin stjernespiller ny kontrakt for å holde ham i Skottland.

Sheffield United er på jakt etter forsterkninger i angrep, ifølge The Sun. Og Chris Wilder skal ha sett seg ut Brentford-spissen Ollie Watkins som en mann som kan gå inn og styrke laget.