Søndagens Premier League-rykter

Tysk overgang for Tottenham-stjernen?

Ryktene har svirret rundt Christian Eriksen den siste tiden, og Tottenham-stjernen har i første omgang blitt koblet med Real Madrid og Manchester United. Nå skriver tyske Sport1 at Bayern München har kastet seg inn i kampen, og at dansken ikke er i mot ideen om å signere for det tyske mesterlaget.

Alexandre Lacazette skal ha væt aktuell for en overgang fra Arsenal i sommer, skal vi tro Daily Mail. De siterer nemlig den russiske agenten Dmitri Tsjeltsov på at Zenit St. Petersburg ble tilbudt spissen for 61 millioner pund.

En som kan være på vei inn hos Arsenal er Donyell Malen fra PSV Eindhoven, skal vi tro nettstedet Goal.com. De skriver at laget fra London, samt Barcelona, er de som følger den unge angriperens utvikling tettest.

Les mer: - David Beckham har blitt fotballagent

Han er ikke den eneste PSV Eindhoven-spilleren som interesserer klubber i London. For ifølge CalcioMercato har nemlig midtbanejuvelen Mohamed Ihattaren gjort sakene sine såpass bra at han står på ønskelista til Chelsea.

15-åringen Kacper Kozlowski har brakt mye oppmerksomhet ved å allerede spille i den polske toppdivisjonen for Pogon Szczecin, og ifølge Goal.com skal Manchester United være blant klubbene som er mest interesserte i midtbanespilleren.

Fernandinho sin kontrakt med Manchester City går ut til sommeren, men ifølge The Sun har de regjerende Premier League-mesterne allerede bestemt seg for å tilby 34-åringen en ny ettårsavtale.

Birmingham Mail rapporterer at Aston Villa har kastet seg inn i kampen om signaturen til Eric Dier. Engelskmannen skal være aktuell for en overgang fra Tottenham.

Videre skriver også Birmingham Mail at Wolves speider på forsvarsspilleren Christian Luyindama. Kongoleseren spiller til daglig for de regjerende tyrkiske mesterne, Galatasaray.

Ifølge Football Insider så har Steve Bruce allerede øremerket QPRs venstreback Ryan Manning for en overgang til Newcastle når vinduet igjen åpner denne sommeren.

En annen som står på ønskelista til Newcastle skal være keeperen Ugurcan Cakir. Sunderland Echo siterer tyrkiske 61 Saat på at den engelske klubben har sendt speidere for å titte på Trabzonspor-keeperen.