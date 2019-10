Søndagens Premier League-rykter

Spurs og Arsenal ser etter forsterkninger. Manchester United begynner også å forberede seg på framtida.

Det er søndag og dagen derpå for et nytt skuffende Tottenham-resultat.

Noen utskiftninger hos de liljehvite må kanskje til for å finne tilbake til flyten fra foregående år. Ifølge Mail on Sunday melder Paris Saint-Germain seg på i kampen om å hente danske Christian Eriksen (27) bort fra Spurs. Eriksen skal også være ønsket i Real Madrid.

Sun on Sunday kan fortelle at Tottenham finsikter West Bromwichs backtalent Nathan Ferguson (19), men at også byrival Crystal Palace er interessert i den unge engelskmannen.

Når det gjelder naboen Arsenal, så har den spanske leiesoldaten Dani Ceballos (23) begynt å diskutere en permanent overgang til Emirates med eierklubben sin, Real Madrid. Det hevder i alle fall El Desmarque.

Celtic-spissen Odsonne Édouard (21) bør ta sikte på å lande en overgang til Arsenal. Det sier i alle fall tidligere Rangers-spiss Kris Boyd til Scottish Sun. Franske Édouard har gjort sakene sine bra for Celtic etter overgangen fra PSG i 2017, og skal ha vekket interessen til flere Premier League-klubber.

Det går selvfølgelig ikke bort en søndag uten en bråte med nye Manchester United-rykter, og Daily Star Sunday hevder den saudiarabiske kongefamilien forbereder seg på et tredje bud for å bli klubbens nye eiere.

Med kronprins Mohammed bin Salman i spissen, skal Saudi Arabias mektigste familie tidligere ha tilbudt svimlende 35 milliarder kroner for å overta United-eierskapet fra Glazer-familien, men fikk da forslaget avvist.

Metro påstår at manager Ole Gunnar Solskjær er åpen for å vurdere sin egen framtid i Manchester United hvis han får følelsen av at han hemmer laget.

Dersom Manchester United fortsatt er interessert i Aston Villas midtbanemotor John McGinn (25), så kan de glemme den tanken, skal vi tro manager Dean Smith. Sjefen på Villa Park hevder det ikke er aktuelt å selge Skottlands landslagsmann McGinn.

AVVISER FRAMSTØT: Manager Dean Smith (til høyre) tviholder på midtbaneprofilen John McGinn (til venstre). Jack Grealish ses i midten. Bildet er fra forrige sesongs seier i opprykksfinale mot Derby på Wembley. Foto: Mike Egerton (Pa Photos / NTB scanpix)

Corriere dello Sport melder at Manchester United vurderer å utløse en klausul i avtalen med serbiske Nemanja Matic (31), som åpner for ett års forlengelse av samarbeidet. Dette skal være et trekk for å unngå å miste den defensive midtbanespilleren gratis etter sesongslutt. Matic skal være en ønsket mann under Antonio Contes ledelse i Inter.

Både Manchester City og Barcelona er interessert i Anderlechts midtbanetalent Albert Sambi Lokonga (19). Det mener i alle fall Marca å vite. 19-åringen har også blitt satt i forbindelse med Sevilla tidligere.

Tidligere Chelsea-profil Claude Makélélé er bakmannen for interessen Chelsea har vist for Atalantas Ruslan Malinovskyj (26). Disse opplysningene er det det nettstedet Sportarena.com fra Malinovskyjs hjemland Ukraina som står bak. Midtbanespilleren har fortid som Sander Berges kompanjong i Genk, og var en viktig faktor for klubbens ligagull i Belgia sist sesong.