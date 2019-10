Søndagens Premier League-rykter

Manchester Uniteds interesse for Gareth Bale skal være lunken som følge av waliserens skadehistorikk.

Mirror skriver nemlig at Manchester-klubben har lagt fra seg tanken om å signere Real Madrid-spilleren som følge av hans skadehistorikk. 30-åringen er koblet til Solskjærs klubb i en byttehandel med Paul Pogba.

Samme avis skriver også at Ed Woodward nå er enig med Bayer Leverkusen om å signere Kai Havertz og med Bayern München om å signere veteranen Thomas Muller. Avisen hevder prisen for den tyske duoen skal være på totalt 125 millioner pund.

På den andre siden skriver imidlertid goal.com at Bayern Münchens sportsdirektør Hasan Salihamidzic skal ha uttalt at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å gi slipp på Muller i januar.

Son Heung-min har blitt en publikumsfavoritt i Spurs, men nå skriver Express at sørkoreaneren følges av både Juventus og Napoli.

Daily Mail viser til den spanske storavisen AS, som skriver at Real Madrid skal være klare til å avslå forespørselen til Arsenal om å sikre seg Dani Ceballos på permanent basis. Spanjolen er på lån i London-klubben denne sesongen.

Inside futbol viser til den italienske storavisen Gazzetta dello Sport, som skriver at Napoli ikke er interessert i å selge den 23 år gamle midtbanespilleren Fabian Ruiz til Manchester City i nærmeste fremtid.

Samtidig har Newcastle-manager Steve Bruce uttalt til Sky Sports at han ikke er sikker på om han får muligheten til å forsterke stallen i januar, og at han ikke har hatt noen samtaler med styret rundt temaet.