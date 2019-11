Søndagens Premier League-rykter

Det går mot drakamp mellom Manchester United og Liverpool, hevdes det fra England.

Manchester United trenger en målscorer. I Bundesligaen finner vi en som kan nettopp det å sette ballen i mål - Timo Werner. 23-åringen skal også være på blokka til Liverpool, men nå melder The Mirror at United akter å «kuppe» den overgangen.

Et annet alternativ for Ole Gunnar Solskjær skal ha vært Zlatan Ibrahimovic, men skal vi tro Marca så er det en retur til AC Milan som i skrivende stund er mest sannsynlig for den evigunge 38-åringen.

I den lyseblå siden av Manchester finner vi Leroy Sane, som lenge har vært på ønskelista til Bayern München. Calciomercato melder nå at de tyske gigantene ikke ønsker å betale mer enn 80 millioner pund for lynvingen.

The Sun mener å vite at Tottenham vurderer å gjøre et fremstøt på Ajax-målvakt Andre Onana så tidlig som i januar. Avisen mener at Spurs i så fall må punge ut med småpene 35 millioner pund.

Leicester og Newcastle skal begge ha meldt interesse for Jabibou Diallo, som til daglig spiller for Metz, skriver Express.

Football Insider kan meddele at West Ham nå er klare til å kvitte seg med Carlos Sanchez - så tidlig som i januar. 33-åringen kan hentes for en ganske grei pris - 3,5 millioner pund ifølge rapporten.

Vi avslutter med Tottenham, som senere søndag kveld møter Everton til dyst på Goodison Park. Sky Sports skriver at Mauricio Pochettino stadig prøver å gjøre grep som skal ta klubben videre, og at argentineren setter sin lit til at sommerens signeringer skal gjøre akkurat det.

Mundo Deportivo legger til at Barcelona kommer til å la stortalentet Carles Alena dra på utlån i januar - og at nettopp Tottenham er blant de mest interesserte.