Søndagens Premier League-rykter

Manchester United vurderer en svært overraskende overgang, melder britisk tabloidavis.

Vi starter ryktene i London denne søndagen. Dagen etter nok et tap og en svak prestasjon, skal Arsenal ha startet å se seg om etter en ny manager. Om vi skal tro spanske El Confidencial, skal Arsenal ha tatt kontakt med tidligere Spania og Barcelona-sjef Luis Enrique med den hensikt å erstatte Unai Emery.

Manchester United skal planlegge et sjokkovergang for Wilfried Zaha tilbake til klubben han forlot i 2014 fra nettopp United. Ifølge The Sun vil Manchester-klubben kjøpe Zaha fra Crystal Palace til sommeren.

I Tyskland skal Bayern Munchen ha startet å planlegge livet etter Manuel Neuer. Ifølge The Sun skal Arsenal-keeper Bernd Leno være på listen over aktuelle kandidater som kan hentes til sommeren.

Chelsea har startet Premier League-sesongen på fint vis. Klubben har ikke kunnet kjøpe spillere den siste tiden på grunn av overgangsnekten de er pålagt, men nå har London-klubben startet å planlegge sine neste steg på markedet. Ifølge Sunday Mirror skal de blåkledde ønske å kjøpe Sergej Milinkovic-Savic i januar om overgangsnekten oppheves.

Chelsea har også spillere som kan være på vei ut av dørene på Stamford Bridge. En av dem er Olivier Giroud. Franskmannen skal være tilgjengelig for rundt 5 millioner euro, ifølge Sunday Express.

Lenger nord i London har Tottenham blinket seg ut Memphis Depay som en mulig forsterkning. Ifølge Sunday Mirror skal de hvitkledde være villige til å bla opp 50 millioner euro for den 25 år gamle nederlandske Lyon-spilleren.

Det har vært hyppige spekulasjoner om at Dejan Lovren kan være på vei bort fra Liverpool i det neste overgangsvinduet. AC Milan har vært nevnt som en aktuell klubb, men nå melder Football Insider at Jürgen Klopp ikke vil tillate kroaten å forlate Anfield i januar.

Ifølge Sunday Mirror skal Manchester City planlegge å ansette nederlandske Giovanni van Bronckhorst som manager i søsterklubben New York City FC. Tanken bak dette skal være at van Bronckhorst skal fases inn som en erstatter for Pep Guardiola i Manchester City i fremtiden.

Everton har den 37 år gamle keeperen Maarten Stekelenburg i troppen. Nå kan keeperen selges i januar for at klubben skal sitte igjen med noe penger før kontrakten løper ut til sommeren, det skriver Football Insider.

Wolves skal være iferd med å fullføre en overgang for 17 år gamle Nigel Lonwijk. Nederlenderen er under kontrakt med PSV og skal koste ca 200 000 pund å kjøpe i januar, melder nederlandske ED.

Som om ikke det er nok skal Wolves også være interessert i Franck Kessie. Ifølge Birmingham Live skal ivorianeren koste rundt 25 millioner euro. 22-åringen er ikke i AC Milans tropp til søndagens kamp mot Juventus på grunn av det den italienske klubben sier er en teknisk avgjørelse.

Ole Gunnar Solskjær virker å planlegge for fremtiden på keeperplass. Ifølge Goal.com skal Manchester United ha meldt seg på i kampen om Ajax-keeper Andre Onana sin underskrift.