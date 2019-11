Søndagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær skal ha fått konkurranse fra en av Europas stormakter i jakten på Borussia Dortmund-stjernen.

Jadon Sancho har blitt koblet til Manchester United i en lengre periode, og ifølge Daily Express er Ole Gunnar Solskjær fortsatt interessert i å hente Borussia Dortmund-stjernen. Den engelske avisen skriver nå at Paris Saint-Germain har gjort det klart at de også ønsker å sikre seg tenåringsstjernen.

Manchester United skal også være interesserte i Kalidou Koulibaly fra Napoli, skal vi tro Daily Mail. Dessverre for Uniteds del så har den senegalesiske stopperen vært ute på sosiale medier og vist sin kjærlighet til Napoli, hvilket fort kan stoppe en overgang til United.

Leroy Sané fortsetter å bli koblet til Bayern München, og ifølge Sky Sports, så har Manchester City nå gjort det klart de gjerne ønsker å sikre seg den franske stjernen Kinglsey Coman fra nettopp Bayern.

Den italienske avisen Tuttosport skriver at Arsenal er meget interesserte i å sikre seg Juventus-stopperen Merih Demiral når overgangsvinduet åpner i januar. Juventus skal være åpne for å selge 21-åringen, og Manchester United har også blitt nevnt som en mulighet for tyrkeren.

Callum Hudson-Odoi signerte ny kontrakt med Chelsea i september frem til 2024, men ifølge spanske El Desmarque så skal ikke det stoppe Real Madrid fra å ha vist interesse.

En som stadig kobles til nye klubber er Erling Braut Haaland. Slik svarer han på ryktene om Napoli.

En som kan være på vei vekk fra Chelsea er Olivier Giroud, skal vi tro Tuttosport. De skriver at Inter-direktør Pierro Ausilio har tatt turen til London i håp om å sikre en avtale for den franske angriperen.

The Mirror skriver at Adam Lallana sin tid i Liverpool kan nærme seg slutten. Den engelske playmakeren skal uansett ha en potensiell beiler i Frankrike, der Paris Saint-Germain skal ha vist interesse.

Goal.com skriver at Everton følger tett med på situasjonen til spissen Goncalo Paciencia, som til daglig spiller i Eintracht Frankfurt. Trener Marco Silva skal ha gjort det klart at han ønsker en spiss når overgangsvinduet åpner i januar.

Brasilianske Matheus Pereira har imponert for West Bromwich på lån fra Sporting Club i Portugal. Såpass god har 23-åringen vært at Manchester United nå følger utviklingen hans tett, skriver The Mirror.

Crystal Palace skal ha vært i ferd med å sikre seg den ghanesiske angriperen Christian Kouame fra Genoa, skal vi tro SportItalia. Dessverre både for Palace og Kouame skal den overgangen ha falt sammen etter at angriperen nylig fikk en alvorlig kneskade.

