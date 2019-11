Søndagens Premier League-rykter

Neppe flere spillerkjøp i januar for Manchester United, og Liverpool-talent kan være på vei bort.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har en lite oppløftende beskjed til fans som håper klubben går for store innkjøp i januarvinduet.

Ifølge Sunday Telegraph har nemlig den norske trenerprofilen sagt at United trolig ikke kommer til å hente noen av spillerne han har øverst på ønskelista i neste overgangsvindu. Isteden ligger det an til at de røde djevlene ser seg om etter eventuelle forsterkninger på lånemarkedet.

Dette står i sterk kontrast til italienske Il Messaggeros opplysninger om at Manchester United og Paris Saint-Germain jakter på Romas midtbanespiller Nicolò Zaniolo (20). Avisen fra Roma hevder både PSG og United er villige til å betale bortimot 607 millioner kroner for Italias unge landslagsmann.

Ellers rapporteres det fra Football Italia at Inter-spiss Romelu Lukaku (26) sier han skjønte dagene i Manchester United var over da Solskjær brukte ham på vingen.

For øvrig skal både Inter og Arsenal være ute etter signaturen til Flamengos unge midtbanetalent Reinier Jesus (17). Dette skriver Sun on Sunday.

Den offensive midtbanespilleren Reinier var seint lørdag kveld med i troppen, men kom ikke på banen, da Flamengo triumferte i finalen av Copa Libertadores mot River Plate. Det skjedde etter to seine fulltreffere fra Inter-eide Gabriel Barbosa (23).

Bournemouth-manager Eddie Howe er klar på at klubben gjerne vil beholde kantspiller Ryan Fraser (25), men at den skotske landslagsspilleren holder alle muligheter åpne i de neste overgangsvinduene. Det rapporterer Sunday Mirror. Fraser har blitt koblet til både Arsenal og Liverpool de siste månedene.

Sun on Sunday mener å kjenne til at Crystal Palace kan få nye eiere innen få uker. Et konsortium som ikke navngis er angivelig beredt til å bruke mer enn 2,5 milliarder kroner for å ta over styringen i londonklubben.

Crystal Palace skal ha dessuten tatt kontakt med Liverpool i forsøk på å låne angrepstalentet Rhian Brewster (19), påstår Football Insider. Brewster har denne høsten spilt seg inn i troppen til Englands U21-landslag, men han sliter i den tøffe konkurransen om en plass i elleveren hos Premier Leagues topplag.

VANSKELIG SITUASJON: Det forventes mye av stjerneskuddet Rhian Brewster i framtida, men foreløpig har unggutten trøbbel med å få spilletid i et velfungerende Liverpool. Foto: Barrington Coombs (Pa Photos / NTB scanpix)

Om vi skal tro Sunday Mirror forsøker Aston Villa også å få til en lignende avtale om Brewster, og ligger også best an til å sikre seg Liverpool-spissen på lån.

På Villa Park sier manager Dean Smith at det er uaktuelt å selge midtbaneduoen Jack Grealish (24) og John McGinn (25) i januar. Sky Sports er kilden til dette, og skriver også at Aston Villa fortsatt er interessert i å hente Algerie-vingen Saïd Benrahma (24) fra Brentford.

Borussia Dortmund er ifølge Sunday Express ute etter å sikre seg Tottenhams unge angrepstalent Troy Parrott (17). Unggutten fra Dublin fikk nylig debutere for Irlands seniorlandslag, og skal også stå på blokka til Dortmund-rivalen Bayern München.

Beligas landslagssjef Roberto Martínez hadde lyst til å overta jobben som Tottenham-manager etter Mauricio Pochettino, mener Daily Star Sunday å vite. Den tidligere Everton-manageren nådde dog ikke opp i konkurransen mot nyansatte José Mourinho om Spurs-jobben.

Raheem Sterling (24) kommer ikke til å skrive under på en ny kontrakt med Manchester City før manager Pep Guardiola bekrefter at han blir værende på Etihad Stadium. Sun on Sunday hevder forslaget Sterling har fått fra City tilbyr en ukelønn på over 5,3 millioner kroner.

Newcastle og manager Steve Bruce ønsker seg midtbanspilleren Jarrod Bowen (22) fra Hull, men skal være villig til å vente til etter sesongslutt med å gjennomføre en avtale. Det hevder i alle fall Daily Star Sunday.

Samtidig rapporterer Football Insider at Newcastle kommer til å selge den sørkoreanske midtbanespilleren Ki Sung-yueng (30) i januar.

Burnleys tsjekkiske spiss Matej Vydra (27) kan vente seg et tilbud fra Leeds innen kort tid. Ifølge Daily Star Sunday håper Marcelo Bielsas opprykksjagende mannskap å kunne kjøpe fri Vydra for rundt 88,5 millioner kroner.