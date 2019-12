Søndagens Premier League-rykter

Erling Braut Haaland skal ha gitt Ole Gunnar Solskjær klar beskjed.

Manchester City ligger 17 poeng bak Liverpool i jakten om Premier League-troféet, en oppgave som virker for stor selv for Pep Guardiola. Nå venter Barcelona i kulissene i tilfelle City-treneren ønsker å forlate Manchester ved sesongslutt, skriver Daily Star.

Til tross for det, så skal Manchester City være klare for å kaste seg inn i kampen om Jadon Sancho, skriver The Sun. Avisen med et tvilsomt rykte mener å vite at det er Manchester United, Liverpool og Chelsea som fra før av kjemper om stortalentet.

Skulle Pep Guardiola så forlate City, er det ikke utenkelig at deres neste trener allerede er i klubben. Mikel Arteta er allerede en «fantastisk» manager, er Gabriel Jesus sitert på av lokalavisen Manchester Evening News. Arteta har vært koblet til stillingene i Arsenal og Everton den siste tiden.

Litt lenger bort i Manchester, hvor de gjerne ikler seg røde drakter på kampdag, jobbes det stadig mot å signere en angrepsspiller. Skal vi tro Tuttomercato, kan den spilleren bli Dries Mertens. Det kommer ikke frem om United ønsker seg 32-åringen i januar.

En spiller som antageligvis ville vært aktuell i januar, er norske Erling Braut Haaland. Mye har vært sagt og skrevet om unggutten den siste tiden, og sist i rekken er Sunday Star som mener å vite at 19-åringen har fortalt Ole Gunnar Solskjær at United er førstevalget hvis en overgang i januar blir aktuelt.

Samme avis mener for øvrig å vite at Manuel Pellegrini får sparken i West Ham, til tross for seieren mot Southampton på lørdag.

Eldesmarque melder at N`Golo Kante ønsker å forlate Chelsea, og at det er Juventus og Real Madrid - ikke Barcelona, som er ønskedestinasjonene til 28-åringen.

Fremtiden til Christian Eriksen forblir uavklart, og José Mourinho har nå uttalt at han ikke ønsker å dele detaljer fra sine samtaler med dansken, skriver Mirror. Mye tyder på at Eriksen fortsatt ønsker å forlate Tottenham, så gjenstår det å se hvem som klarer å snappe opp 27-åringen.