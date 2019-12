Søndagens Premier League-rykter

Haalands superagent kan være nøkkelen til at italiensk storklubb kan sikre overgangen.

Jadon Sancho kobles til flere av de største klubbene i England, men The Sun skriver nå at Chelsea ser ut til å stikke av med Borussia Dortmund sin engelske juvel. De skal nemlig stå klare til å smelle 120 millioner pund på bordet for å slå lag som Manchester United, Liverpool og Manchester City i kampen om superangriperen, hevder avisen.

Sagaen rundt Erling Braut Haaland vil inge ende ta, og ifølge TuttoMercatoWeb er det nå Juventus som leder an i kampen om 19-åringen fra Jæren. Dette skal være grunnet deres forhold til agent Mino Raiola, og at de er klare til å tilby ham 15 millioner euro som en del av avtalen, skriver nettstedet. Red Bull Salzburg-angriperen har blitt koblet med klubber som Manchester United, RB Leipzig og Borussia Dortmund.

Til The Mirror har Ole Gunnar Solskjær gjort det tydelig at eventuelle agenter ikke vil komme i veien for signeringer, hvilket antyder at Manchester United er villige til å jobbe med Raiola for å sikre at Erling Braut Haaland velger de rødkledde fremfor klubber som Juventus om han skulle forlate Red Bull Salzburg.

Dries Mertens sin tid i Napoli kan gå mot slutten, skal vi tro CalcioMercato. De skriver at Arsenal ønsker å hente ham allerede i januar, og han kan være tilgjengelig for ti millioner pund, da hans kontrakt går ut til sommeren. Både Borussia Dortmund og Bayern München skal ha signalisert sin interesse.

Både franske L'Équipe og spanske Sport melder at Barcelona-stopperen Jean-Clair Todibo kan være på vei bort fra Barcelona, og at klubber som Manchester United, AC Milan, Southampton og Everton alle er interesserte i å hente franskmannen.

Ifølge nettsiden 90min, så snuser Tottenham i Brasil, og der har de funnet midtbanespilleren Gerson. Han deltok på Flamengo-laget som vant Copa Libertadores, og José Mourinho skal være meget interessert i å hente han til Premier League, skal vi tro nettstedet.

Rhian Brewster kan være på vei vekk fra Liverpool i januar, skriver Daily Mail. Den unge engelske angriperen skal nemlig være aktuell for et låneopphold i Swansea for resten av sesongen.

Gabriel Barbosa og Bruno Henrique har imponert stort for Flamengo denne sesongen, og nå skriver nettstedet 90min at West Ham følger tett med på deres utvikling. Gabriel Barbosa, populært kalt «Gabigol» er på lån fra den italienske storklubben Inter.

TeamTalk melder at Sheffield United er blitt såpass imponert over det Emil Bohinen har vist på sitt prøvespill at de nå ønsker å signere 20-åringen. Også Leeds skal være veldig interessert i å hente Stabæk-spilleren til England.

Det har ikke stemt for Patrick Cutrone etter overgangen til Wolves. Nå skriver avisen La Nazione at den tidligere AC Milan-spilleren kan være aktuell for en overgang til Fiorentina.