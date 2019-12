Søndagens Premier League-rykter

Hevder Liverpool-manageren satt i lang telefonsamtale med direktør fra en annen storklubb.

Sportsavisa Le 10 sport har vært produktive i romjula, særlig hva rykter rundt Paris Saint-Germain angår. Søndag kan de fortelle at sportsdirektør Leonardo forsøkte seg på å lokke Liverpool-manager Jürgen Klopp til PSG like før jul.

Brasils tidligere VM-vinner fra 1994 skal da ha ringt Klopp og forsøkt å selge inn det pariserne kan tilby tyskeren. Telefonssamtalen var angivelig av det lange slaget og det påstås at den pågikk i en time. Liverpool-manageren skal ha vært klar overfor Leonardo på at han er helt fornøyd med å bli værende på Anfield.

LES OGSÅ: Reagerte under Spurs-kamp: - Spar oss for de bildene

Sunday Express rapporterer at Liverpool nå intensiverer forsøkene på å hente Lille-angriperen Victor Osimhen (20). Nigerianeren har ti mål og fire målgivende pasninger på 18 kamper i Ligue 1 denne sesongen.

Real Madrid skal ha gitt trener Zinedine Zidane en instruks om å glemme en signering av Paul Pogba (26) fra Manchester United. Det rapporterer spanske AS. Det skyldes at klubbledelsen mener et kjøp av franskmannen kommer til å bremse utviklingen til uruguayanske Federico Valverde (21).

Sunday Telegraph melder at Manchester United er forberedt på å vente til sommeren med å hente Christian Eriksen (27) fra Tottenham. Den danske Spurs-profilen er da kontraktsløs og kan bytte arbeidsgiver gratis.

LES OGSÅ: Premier League-manager fikk sparken

Fiorentina skal være interessert i å sikre seg Marcos Rojo (29) fra Manchester United til sommeren. Det hevder i alle fall den Firenze-baserte avisa La Nazione.

Seint lørdag kveld fikk Manuel Pellegrini sparken som manager i West Ham, slik flere medier varslet allerede før hjemmetapet mot Leicester. En av dem var den mer hverdagslige søsteravisa til Sunday Telegraph. I dag er det sistnevnte publikasjon som skriver at både David Moyes og Tony Pulis ligger godt an til å overta.

Noe managerskifte blir det dog ikke i Manchester City, selv om det har blitt spekulert i om Pep Guardiola tenker på å gi seg før kontraktstida løper ut. Klubbdirektør Ferran Soriano hevder dog overfor Mail on Sunday at Guardiola kommer til å fullføre avtalen han har med City. Den varer ut neste sesong.

Juventus-trener Maurizio Sarri er ifølge italienske La Stampa lysten på å hente sin tidligere elev Olivier Giroud (33) fra Chelsea.

I likhet med Bayern München og PSG, skal Juventus også være ute etter signaturen til Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen (27). Det er Mundo Deportivo som er kilden til dette.

Sheffield United jakter på QPRs offensive midtbanespiller Ebrechi Eze (21), skal vi tro Sun on Sunday. Eze verdesettes angivelig til rundt 139 millioner kroner.

Southamptons danske forsvarsspiller Jannik Vestergaard (27) er på radaren til sin tidligere klubb Werder Bremen, hevder Sky Sports.

Les også Martial sørget for tre poeng til Manchester United mot Burnley