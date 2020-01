Søndagens Premier League-rykter

Chelsea kan kjøpe spillere igjen, og Frank Lampard ønsker seg en ny venstreback.

London-klubben skulle i utgangspunktet ha overgangsnekt ut sesongen 2019/2020, men fikk dommen hevet i desember. Dermed har Chelsea muligheten til å gå på «storshopping» fra og med nå i januar.

Chelsea-manager Frank Lampard har derfor et stort overgangsbudsjett han kan benytte seg av, og er klar til å signere en ny venstreback. Mannen Lampard ønsker seg til Stamford Bridge er Bayern München-stjernen David Alaba. Østerrikeren har vært en av verdens beste venstrebacker i en årrekke, og London-klubben skal være villig til å betale 60 millioner pund for 27-åringen, ifølge Daily Star.

Samme avis kliner til videre, og skriver at Everton prøver å få gjennom en låneavtale for Real Madrid-spiller James Rodriguez. Avisen hevder at Everton «har troa» på å lande avtalen, siden colombianeren har spilt to ganger under Ancelotti tidligere.

GJENFORENES MED ANCELOTTI?: Real Madrids James Rodriguez kan være på vei til Everton, og nok en gang spille under Carlo Ancelotti. Foto: Javier Barbancho/File Photo (REUTERS)

Leicester-spiller James Maddison skal lenge ha vært en prioritert signering for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Nå hevder The Mirror at Manchester United er klar til å sette inn støtet i januar ved å tilby 45 millioner pund, men også være villig til å la Jesse Lingard gå den andre veien.

Crystal Palace er på utkikk etter en ny spiss, og ønsker seg å hente tyrkeren Cenk Tosun på lån fra Everton, ifølge Daily Mail. Samme avis skriver imidlertid at London-klubben kan få konkurranse av Newcastle og Aston Villa i jakten på tyrkerens signatur.

Tosun er ikke den eneste spissen Newcastle har på blokka. Manager Steve Bruce ønsker å hente den polske spisse Krzysztof Piatek fra Milan, skriver The Sun. Avisen skriver at Bruce ser på polakken som løsningen på klubbens dårlige målstatistikk hittil i sesongen, og har troen på å lande 24-åringen etter at Milan signerte Zlatan.

