Søndagens Premier League-rykter

United er villige til å tilby både store summer og store spillere i sin jakt på Bruno Fernandes, melder engelsk mediehus.

Manchester United og Bruno Fernandes fortsetter å kobles med hverandre, og forhandlinger mellom United og Sporting Club skal ha foregått de siste dagene. Talksport melder nå at tidligere Sporting-spiller Marcos Rojo, som nå er i United, kan returnere til Lisboa som en del av en eventuell avtale for den portugisiske stjernen.

Liverpool har allerede hentet Takumi Minamino dette vinduet, men skal vi tro spanske ElDesmarque så ønsker de fortsatt å forsterke angrepet. Ousmane Dembélé har ikke fått det helt til å stemme i Barcelona, men den tidligere Borussia Dortmund-stjernen skal være ønsket av Jürgen Klopp, skriver nettstedet.

Donny van de Beek har blitt koblet med både Manchester United og Real Madrid de seneste månedene, men til Fox Sports i Nederland så forteller Ajax-stjernen at hans plan er å bli værende i Amsterdam.

Manchester United skal tydelig ønske å forsterke sin midtbane i januar, og ifølge Daily Express så skal Uniteds speidere ta en siste titt på Lille-spiller Boubakary Soumaré før klubben bestemmer seg hvorvidt de skal legge inn et bud eller ei.

Arsenal ønsker å forsterke i vinter, og ser nå til AC Milan, skriver The Mirror. Der spiller nemlig den tyrkiske playmakeren Hakan Calhanoglu, som Mikel Arteta skal være meget interessert i å hente på lån, skal vi tro avisen.

Premier League sitt store overraskelseslag er Wolves, og de ser ut til å ønske å hente profiler, skal vi tro den spanske avisen Mundo Deportivo. De har nemlig gjort det klart at de gjerne vil ha franske Thomas Lemar, som ikke har fått det til å stemme i Atlético Madrid.

The Mirror skriver at Manchester United har kommet med et bud på 12.5 millioner pund for Birmingham-talentet Jude Bellingham. 16-åringen har imponert stort i Championship denne sesongen, og United skal én av to klubber som nå har kommet med bud, skriver avisen.

Det kan gå mot en liten overergangskrig mellom Manchester United og David Beckham, skal vi tro Daily Star. De skriver nemlig at United og Beckhams klubb, Inter Miami, begge ønsker å sikre seg Boca Juniors-talentet Agustin Almendra.

Sheffield United har blitt mange fotballsupporteres kjæledegge denne sesongen, og med god grunn. Nå skal Chris Wilder være interessert i å forsterke laget med en ny midtstopper, og lokalavisen Sheffield Star skriver at Luke Woolfenden fra Ipswich er meget aktuell.

Tino Kadewere har imponert stort for Le Havre denne sesongen, og det skal ha fått Aston Villa til å vende sin oppmerksomhet mot ham dette vinduet. Nå skriver Birmingham Mail at Premier League-klubben må vente seg kamp av Lyon om angriperens signatur.

