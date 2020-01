Søndagens Premier League-rykter

Det kan se ut til at flere stjerner glipper for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Manchester United skal være villig til å droppe en signering av Sportings Bruno Fernandes (25), melder Manchester Evening News. De to klubbene skal være langt unna hverandre med tanke på hva de mener er riktig salgspris for midtbanestjernen.

Ifølge Daily Star Sunday har United og Ole Gunnar Solskjær også har kommet til kort i et kappløp mot Real Madrid om Ajax' unge midtbaneprofil Donny van de Beek (22).

Nylig ble det hevdet at den tidligere Liverpool-spilleren Emre Can (26) hadde sagt nei til en Manchester United-overgang på grunn av sin fortid på Anfield.

Nå hevder Sunday Mirror at Juventus-spilleren derimot kan havne hos de rødkledde scousernes byrival Everton. Manager Carlo Ancelotti og kompani på Goodison Park skal nemlig være klare for å betale rundt 349 millioner kroner for midtbanespilleren.

Sunday Express mener å vite Paris Saint-Germain nå planlegger et tilbud av den gigantiske sorten til Manchester City-manager Pep Guardiola. Dette tilbudet blir vel å merke sendt kun om PSG bestemmer seg for å sparke den nåværende treneren Thomas Tuchel.

Nevnte Tuchel skal ha sagt at det er viktig for PSG å beholde venstrebacken Layvin Kurzawa (27) i klubben, melder Goal.com. Det vil å så fall være en strek i regninga for Arsenal, som angivelig har forsøkt å lokke franskmannen nordover til England.

I Arsenal jobber direktør Edu også for å hente inn en ny defensiv midtbanespiller. Braslianeren skal ha møtt representanter for Atheltico Paranaenses Bruno Guimarães (22), rapporterer den portugisk-språklige versjonen av Goal.com. Det anslås at 22-åringen kan komme til å koste Arsenal mellom 247- og 297 millioner kroner.

Evening Standard melder at José Mourinho håper å kunne hente inn en ny spiss til Tottenham i januar. Harry Kane er som kjent skadd i inntil tre måneder, og Spurs har få alternativer helt i front.

Newcastle nærmer seg samtidig en låneavtale for Inter-vingen Valentino Lazaro (23), skal vi tro Tuttomercatoweb. Lånet koster angivelig geordiene rundt 19,9 millioner kroner. En kjøpsopsjon på 198 millioner kroner skal også være aktuelt ved en seinere anledning.

Evening Chronicle rapporterer samtidig at Lazaros agent har besøkt St. James' Park for å få igjennom låneavtalen, men at klubbene ikke er blitt enig om salgsprisen som skal gjelde for østerrikeren seinere.

I Wolverhampton er manager Nuno Espírito Santo trygg på at klubben klarer å få inn en erstatter for Patrick Cutrone, skriver Express & Star. Den italienske angriperen dro nylig til Fiorentina på en halvannet år langt utlån.

