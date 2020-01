Søndagens Premier League-rykter

Det kan skje ting i Tottenham før overgangsvinduet stenger.

Ifølge Express skal nemlig Tottenham nå jobbe for å få til en permanent avtale med Real Madrid som vil sende Gareth Bale «hjem» og tilbake til London-klubben. Avisen skriver at de håper å få til en Bale-retur før vinduet stenger kommende uke.

Ole Gunnar Solskjær kan sitte mer utrygt enn han kanskje selv tror. Ifølge Daily Mail skal Manchester United muligens velge å sparke nordmannen hvis ikke resultatene forbedrer seg denne sesongen. Avisen skriver at Gareth Southgate er en ledende kandidat til å ta over jobben på Old Trafford om så skjer.

Metro melder at Manchester United vil prøve å kjøpe Ben Chilwell fra Leicester til sommeren.

PSG har sett seg ut Pierre-Emerick Aubameyang som en mulig erstatter for Edinson Cavani, det skriver Foot Mercato.

Cavani på sin side har vært jaktet av Chelsea og Manchester United, men skal nå ha bestemt seg for å signere for Atletico Madrid, skriver Goal som henviser til flere andre kilder.

Ifølge Mirror skal Cavani ha takket nei til en tilbud verdt 10 millioner pund i året i tillegg til en stor sign-on-fee fra Manchester United.

Tottenham og Aston Villa vil ikke gå videre i jakten på Aleksandar Mitrovic i dette vinduet. Fulham krever 40 millioner pund. Ifølge Star har serberen en klausul i sin kontrakt som tillater han å forlate Fulham til sommeren om det ikke blir opprykk denne sesongen.

Arsenal nærmer seg signeringen av Pablo Mari fra Flamengo skriver Daily Mail. Spanjolen ble observert på Heathrow med sportsdirektør Edu lørdag.

A Bola i Portugal skriver at Manchester United fremdeles har sterk interesse i Bruno Fernandes, men at klubbene sliter med å bli enige om overgangssummen.

Newcastle håper å slå Valencia i kampen om signaturen til Paco Alcacer fra Dortmund, ifølge The Sun. Spanjolen er ute i kulda etter at Erling Braut Haaland kom til den tyske storklubben.

Norwich er i samtaler med Danel Sinani fra F91 Dudelange, skriver Daily Mail.

