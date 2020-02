Søndagens Premier League-rykter

Særlig Manchester United og Chelsea ryktes til flere spillere, kun to dager etter at januar-vinduet stengte.

Barcelona nærmer seg visstnok en avtale for Chelseas brasilianske ving, Willian. Det skriver den Madrid-baserte avisen Marca. 31-åringens kontrakt løper ut til sommeren.

Arsenal-manager Mikel Arteta blokkerte en overgang for Mesut Özil til en klubb i Qatar nå i januar-vinduet. Det hevder 90min å vite.

Ifølge the Star har Everton-manager Carlo Ancelotti nok en gang advart Barcelona med at det vil være bortkastet tid å legge inn et forbedret bud på Richarlison til sommeren.

I the Mirror skrives det om at Manchester United er klare til å øke innsatsen for å hente Kalidou Koulibaly fra Napoli i sommer.

I så fall vil den senegalesiske stopperen koste rundt 90 millioner pund. Det skriver i hvert fall the Star.

United skal også være ute etter å hente Leicesters engelske playmaker James Maddison, samt hans landslagskompis i Borussia Dortmund, Jadon Sancho, i sommerens overgangsvindu. Det er London Evening Standard som hevder å sitte på den informasjonen.

HETE: Manchester United var interesserte i Erling Braut Haaland, men nordmannen valgte Borussia Dortmund. I stedet vil de røde djevlene hente Jadon Sancho fra samme klubb. Foto: Martin Meissner (AP)

Apropos Sancho; Chelsea vil prøve å slå United i racet om den tidligere Manchester City-spilleren, ifølge the Sun.

Chelseas franske spiss Olivier Giroud skal være fortvilet for at det ikke ble noe av overgangen hans til Inter og Serie A. Det skriver i hvert fall RMC, via Daily Mail.

Manchester United og Chelsea mislyktes begge med å hente Edinson Cavani fra PSG. Dette skal skyldes at den 32 år gamle uruguyaneren er innstilt på en overgang til Spania, hevder the Mirror.

IKKE ENGLAND: Både Chelsea og Manchester United skal ha vært interesserte i Edinson Cavani, men det ble ingen overgang til Premier League på uruguyaneren. Foto: Christian Hartmann (Reuters)

Det er mye Chelsea for tiden, og London-klubben skal visstnok ha hatt sjansen til å hente Salomón Rondón på deadline day. The Blues skal derimot ha takket nei til venezuelerens klubb, Dalian Professional, ifølge the Sun, via the Telegraph.

The Independent skriver at Manchester United vil fortsette jakten på Birminghams stortalent, Jude Bellingham, i sommer. Da skal de røde djevlene være villige til å bla opp 20 millioner pund for den 16 år gamle midtbanespiller.

