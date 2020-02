Søndagens Premier League-rykter

En erstatter for Ole Gunnar Solskjær lurer i buskene, mens Liverpool har utsikter til å bli enda sterkere.

Det går opp og ned med Ole Gunnar Solskjærs prosjekt i Manchester United. Selv om det ikke akkurat brenner under føttene på nordmøringen for tida, mener visse engelske medier at moroa kan være over for Solskjær i managersetet etter sesongslutt.

Sunday Mirror melder i alle fall at tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino fortsatt er aktuell for å overta tilsvarende jobb på Old Trafford.

Enn så lenge er det utvilsomt noen skritt opp til nivået Liverpool viser, og har vist de siste par seseongene. Rødtrøyene på Anfield virker som en langt mer attraktiv klubb å spille for i disse dager, og til sommeren kanskje dra nytte av den sterke posisjonen på fotballkartet.

The Athletic rapporterer i alle fall at den etterspurte RB Leipzig-spissen Timo Werner (23) kan se ut til å bli et mål på overgangsmarkedet for Liverpool til sommeren. En ny venstreback er også noe det snakkes om på Anfield.

Liverpool skal også ha begynt å snakke med Georginio Wijnaldum (29) om en kontraktsforlengelse med klubben, også dette ifølge The Athletic. Den gjeldenede avtalen til midtbanespillleren varer til sommeren 2021.

Når det gjelder Harry Wilson (22), så er det mer sannsynlig at Liverpool velger å selge den talentfulle vingen til sommeren, hevder Football Insider. Wilson spiller denne sesongen på utlån i Bournemouth.

Hva Manchester United angår, så dreier det meste seg om kobingene til Aston Villas Jack Grealish (24) i søndagsavisene. Sun on Sunday mener også Barcelona har vis interesse for ham, men at Grealish foretrekker å spille på Old Trafford dersom han forlater Villa Park.

MODEN FOR STØRRE OPPGAVER? Jack Grealish har storspilt for Aston Villa denne sesongen, men klubben fra Birmingham er langt fra trygge på å berge plassen i Premier League. Foto: Carl Recine (Reuters / NTB scanpix)

Manchester City-manager Pep Guardiola innrømmer at det kommer til å bli visse utskiftninger i spillerstallen etter sesongen. Det er allerede klart at veteranene David Silva (34) og Claudio Bravo (36) gir seg i klubben.

Ifølge The Sun er det også tvil om forsvarsspillerne John Stones (25), Benjamin Mendy (25), Kyle Walker (29) og João Cancelo (25) blir satset på videre. Avisa siterer Guardiola på at det blir noen viktige måneder framover med tanke på en beslutning om hvor mange nye fjes City trenger.

- Jeg har en anelse når sesongen pågår, men jeg er ikke veldig klar for å tenke på det, sier spanjolen.

Real Madrid er interessert i å knytte seg til Raheem Sterling (25) fra sin kommende Champions League-motstander Manchester City, skriver Sunday Telegraph. Sterling har for øvrig håp om å rekke den første kampen mot madridlaget, tross skaden han nylig pådro seg i ligakampen mot Tottenham.

Goal.com påstår at Kevin De Bruyne (28) kobles til Real Madrid og Barcelona, men at belgieren sier han er komfortabel med å bli værende i Manchester City.

L'Equipe skriver at Paris Saint Germains stjernespiss Edinson Cavani (32) er åpen for en overgang til engelsk fotball til sommeren. Cavani ble koblet med både Manchester United og Chelsea i januar, men ble værende i PSG.

Sun on Sunday mener å vite at PSG kommer til å sende speidere for å se England-back Danny Rose (29) i aksjon. Rose gikk nylig på lån til Newcastle fra Tottenham ut sesongen.

Juventus-trener Maurizio Sarri kan komme til å gjøre et framstøt for å hente Chelseas ballsentral Jorginho (28) til laget sitt enda en gang. Dette hevder i alle fall Daily Star Sunday. Jorginho spilte under Sarris ledelse både i Napoli og i Chelsea forrige sesong.

Samme avis mener å vite at Everton nå finsikter den unge portugiseren Rafael Camacho (19) i Sporting. Vingen tilhørte The Toffees' byrival Liverpool i perioden 2016-2019, men fikk bare én offisiell kamp for de helrøde. Før han havnet i Liverpool var 19-åringen en del av Manchester Citys akademi i tre år.

Everton skal også være interessert i å hente den unge spissen Joe Gelhardt (17) fra Wigan, melder Sun on Sunday. 17-åringen har fått rykte på seg for å være «den neste Wayne Rooney», noe som jo ikke høres så verst ut.

