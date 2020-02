Søndagens Premier League-rykter

Det skjer en hel del i både den røde- og den blå delen av Manchester.

- Italia er Paul Pogbas andre hjem, sa superagent Mino Raiola nylig i en av sine mange utspill om United-stjernen.

Disse sitatene ble kanskje plukket av de høye herrer i Juventus, for nå rapporterer La Gazzetta dello Sport at Serie A-giganten planlegger å inkludere Aaron Ramsey og Adrien Rabiot i en pakke verdt 125 millioner pund for å bringe Pogba til Torino.

Sunday Mirror mener for øvrig å vite at Manchester United faktisk er interessert i å selge Pogba, men det før sommerens EM-sluttspill. De ønsker i overkant av 100 millioner pund for spilleren, slik at de kan reinvestere pengene i nye ansikter.

LES OGSÅ: Klopps reaksjon på spørsmålet: - Det var et sjokk. Et komplett «wow»

I januar kom det to nye ansikter inn, Bruno Fernandes og Odion Ighalo, men Star Sunday mener fortsatt å vite at jobben til Ole Gunnar Solskjær henger i en tynn tråd - all den tid han antageligvis ønsket seg flere spillere som ikke Ed Woodward sa ja til.

ETTERTRAKTET: Jack Grealish skal være ønsket av flere klubber. Foto: Andrew Couldridge (Reuters)

I den blå delen av Manchester er det Champions League, eller mangelen på det som er den store utfordringen. The Sun skriver at Mauricio Pochettino er favoritten til å overta jobben etter Pep Guardiola, skulle sistnevnte forlate klubben som nå står uten mulighet til Champions League-spill de to neste sesongene.

Samme avis mener å vite at Tottenham hadde muligheten til å signere Jack Grealish for seks millioner pund for 18 måneder siden, men Daniel Levy takket nei til avtalen. I dag er Aston Villa-spilleren verdsatt til nærmere 80 millioner pund.

LES OGSÅ: Avslører at stjernen er på vei vekk fra VIF: - Enige om at det er det beste for ham

Grealish er en ettertraktet herremann på overgangsmarkedet - og Manchester United skal være blant klubbene som følger nøye med på utviklingen til den hårfagre 24-åringen. Sunday Mirror skriver at manager Dean Smith har antydet at klubben ønsker å gi juvelen sin en ny og forbedret kontrakt, nettopp for å holde storklubbene på avstand. Så får vi se hvor avskrekkende det viser seg å bli.

Liverpool skal være i samtaler med RB Leipzig om Timo Werner, meldte journalisten Nicolo Schira lørdag kveld. Han melder at klubben har bestemt seg for å utløse utkjøpsklausulen på 48 millioner - en klausul som er gyldig frem til april måned.

Kieran Tierney skal være et ønsket mål for Brendan Rodgers, melder 90min. Venstrebacken ankom Arsenal så sent som i sommer, men har slitt stort med skader etter overgangen.