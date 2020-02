Søndagens Premier League-rykter

Liverpool kaster seg inn i krigen om midtbanetalent, mens urokråka Mauro Icardi kan være på flyttefot igjen.

Liverpool har blitt med i racet om Birminghams 16 år gamle midtbanetalent, Jude Bellingham, ifølge Star on Sunday. Tenåringen, som også har blitt linket til Manchester United tidligere, skal ha en prislapp på nærmere 30 millioner pund.

Manchester City kommer til å få konkurranse med Real Madrid om Napolis spanske midtbanespiller Fabián Ruiz. Ifølge Express skal 23-åringen koste nærmere 80 millioner pund.

STOR: Fabian Ruiz har gjort det strålende på midtbanen i Napoli siden overgangen fra Real Betis i 2018. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos)

Express hevder også at Manchester United skal være villige til å by 50 millioner pund på Diogo Jota fra Wolverhampton nå i sommer.

RB Leipzig-spissen Timo Werner skal ha kalt Jürgen Klopp «verdens beste trener», ifølge Daily Mail. Den tyske 23-åringen har også blitt linket til Liverpool den siste tiden.

Aston Villas midtbanespiller og kaptein, Jack Grealish, insisterer på at han tar ryktene om en overgang til Manchester United «med en klype salt», hevder Express og Star.

Gareth Bales overgang til kinesiske Jiangsu Suning var «90%» komplett i fjor sommer, sier trener Cosmin Olatoiu ifølge Goal.com. Det skal ha vært prislappen til Real Madrid som fikk overgangen til å falle sammen.

NESTEN: Gareth Bales påståtte overgang til Kina skal ha stoppet i siste liten, ifølge Goal.com. Foto: Vincent West (Reuters)

Det engelske stortalentet Phil Foden sier han er fornøyd med tilværelsen i Manchester City og angrer ikke på at han ikke har dratt på utlån, skriver Manchester Evening News.

Nå skal Chelsea være interesserte i å hente Inter Milans utlånte stjernespiss Mauro Icardi. Det hevder i hvert fall Sport Witness. 27-åringen har nettet elleve mål på 18 kamper i Ligue 1 denne sesongen.

Barcelona skal visstnok følge nøye med på Lautaro Martinez. Ifølge Express vurderer også katalanerne et bud på 93 millioner pund for den 22 år gamle Inter-spissen.

I et nylig intervju med Romas hjemmesider innrømmer Chris Smalling at han er åpen for å bli i den italienske hovedstaden etter at låneavtalen fra Manchester United går ut.

Pep Guardiola har ikke utelukket at han kan komme til å signere en langtidskontrakt med Manchester City. Det skriver Sky Sports søndag. Tidligere i uka insisterte spanjolen på at han var villig til å bli og «kjempe» for klubben om bannlysningen på to år fra europeisk fotball fortsatt står.

